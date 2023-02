España cumple hoy 40 días en estado de alarma, que se prolongará al menos hasta el 9 de mayo, y que conlleva fuertes limitaciones de movimiento de personas y de actividades comerciales, educativas culturales, deportivas y de ocio para contener la expansión de la COVID-19. | Fuente: AFP

El Gobierno español permitirá que los niños de hasta 14 años jueguen, paseen y corran en la calle durante una hora diaria desde el domingo próximo, siempre acompañados de un adulto y a un kilómetro como máximo del domicilio, para aliviar parcialmente el confinamiento obligatorio de la población.España cumple hoy 40 días en estado de alarma, que se prolongará al menos hasta el 9 de mayo, y que conlleva fuertes limitaciones de movimiento de personas y de actividades comerciales, educativas culturales, deportivas y de ocio para contener la expansión de la COVID-19.Tras casi seis semanas de encierro, los menores podrán estar en la vía pública una vez al día entre las 9.00 y las 21.00 horas, llevar sus propios juguetes, incluidas pelotas y patinetes, saltar, correr y hacer ejercicio, se anunció este jueves. Sin embargo, no podrán ir a parques ni zonas de juegos infantiles para evitar el contagio.Un adulto podrá salir con hasta tres niños al mismo tiempo que convivan con él (generalmente padres, tutores o hermanos mayores de edad) y tendrá que controlar en todo momento las medidas de higiene y de separación física con otras personas.El vicepresidente de Derechos Sociales del Ejecutivo, el izquierdista Pablo Iglesias (Podemos), y el ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa, precisaron hoy en rueda de prensa las condiciones de la medida, pendiente de ser aprobada mañana.Iglesias dijo que el uso de mascarillas es recomendable en zonas donde sea difícil mantener la distancia, pidió evitar las horas de mayor presencia de personas en las calles y sentido común para cumplir las condiciones de las salidas. Illa aseguró que, al tomar la decisión, se escuchó a organizaciones de pediatras, psicólogos y epidemiólogos, entre otros profesionales.El martes pasado, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que los niños solo saldrían para acompañar a un adulto a comprar comestibles y medicamentos o al banco, es decir, ni a jugar ni pasear. Esto generó una avalancha de críticas por el riesgo de contagio en esos establecimientos y porque los menores no pudieran tener un tiempo de esparcimiento al aire libre, aunque fuera breve.El vicepresidente Iglesias pidió "disculpas" a los niños porque el Gobierno cometió "errores" y "no ha sido del todo claro" al explicar cómo serán las salidas, y justificó que se puede "hacer las cosas mal" a veces cuando son decisiones "muy difíciles".

(Con información de EFE)

