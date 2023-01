Según los últimos datos oficiales, en Rusia se han diagnosticado 2.337 casos de COVID-19. | Fuente: AFP

Denis Protsenko, el director del hospital Nº 40 de Kommunarka, en las afueras de Moscú, que trata a enfermos de COVID-19 y que fue visitado hace una semana por el presidente ruso, Vladímir Putin, ha dado positivo por coronavirus, informó hoy el canal de televisión Rossía 24."El estado de Protsenko es normal. Se encuentra aquí, en Kommunarka", dijo por su parte un médico del hospital citado por la agencia Interfax. Más tarde, el propio director del centro médico confirmó en Facebook su contagio. "Sí, he dado positivo por Cov, pero me siento bien. Me he aislado en mi despacho, donde tengo todas las condiciones para trabajar de manera remota, dirigir (el hospital) y dar consultas médicas de forma telemática", escribió Protsenko en la red social.El doctor expresó su confianza en que las defensas que ha desarrollado en este mes "hagan su trabajo". Protsenko se reunió con Putin el martes de la semana pasada, cuando el presidente ruso visitó el hospital de Kommunarka. En las imágenes de esa visita se observa que el director del centro hospitalario y el jefe del Kremlin departieron sin que ninguno de los dos usara mascarillas."Putin se somete a test de manera regular. Todo está bien", aseguró a la agencia Interfax el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, poco después de que se informara del positivo del director del hospital.Según los últimos datos oficiales, en Rusia se han diagnosticado 2.337 casos de COVID-19, 500 en las últimas 24 horas, y se han producido 17 defunciones por coronavirus. A día de hoy, Moscú es el mayor foco de infección en el país con un total de 1.613 casos registrados y 11 decesos.

(Con información de EFE)

