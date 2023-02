Mase un pit bull juega en el césped con Delonte Hillery en un parque en Escondido, California, el 21 de abril de 2020. - Mase fue adoptado hace una semana por la familia Hillery de la Sociedad Humanitaria de San Diego. Jalene Hillery, la madre de Delonte, dice que Mase se ha convertido en un perro de confort para la familia durante este momento difícil en todo el mundo debido a Covid-19. | Fuente: AFP

Un efecto inesperado del nuevo coronavirus. Los refugios de animales en Estados Unidos se están quedando vacíos, ya que el encierro ha impulsado a muchos a adoptar una mascota."Uno de mis primeros pensamientos fue '¿qué está pasando con los refugios de animales?' Así que investigué mucho y vi que había mucha gente que tenía el mismo pensamiento, fue lindo verlo", dijo Christina Espinosa, quien adoptó un perro. Los refugios de todo el país informan que la acogida temporal de animales también se ha disparado."Es muy, muy conmovedor ver cuántas personas han venido a ayudar. La gente está adoptando perros, la gente está albergando perros, literalmente más de lo que he visto en los 25 años que he estado en rescate de animales", precisó Sherri Franklin, fundadora de Muttville Senior Dog Rescue.Pero no todo es color de rosas. La incertidumbre sobre cómo seguirá el mundo una vez que salga del confinamiento también plantea dudas sobre el futuro de estos animales."No es tanto cuando las personas vuelvan a trabajar. Mi mayor preocupación es sobre las que no puedan volver a trabajar. Hemos visto en recesiones previas que, con dificultades económicas, algunas personas no pueden permitirse el lujo de tener mascotas, y entonces es probable que se vea un aumento en la cantidad de animales que son abandonados porque la gente no puede permitirse el lujo de mantenerlos", señaló Jennifer Scarlett, presidenta del refugio SPCA de San Francisco.Por el momento, la presencia de una mascota ha sido beneficiosa en muchos hogares, tanto para el animal como para los humanos, en estos tiempos difíciles y estresantes.

(Con información de AFP)

