Netanyahu ha restringido sus contactos directos en las últimas semanas, optando por celebrar la mayoría de las reuniones por videoconferencia. | Fuente: AFP

El primer ministro en funciones israelí y probable próximo jefe del Gobierno, Benjamín Netanyahu, entró hoy en cuarentena por haber estado en contacto con una asesora infectada con el nuevo coronavirus, informaron hoy fuentes oficiales.

Netanyahu se ha hecho el test del COVID-19 después de que este lunes se confirmara que su asesora para asuntos parlamentarios, Rivka Paluch, ha dado positivo, señala la nota oficial. La oficina del primer ministro ha explicado que, aunque el mandatario no ha estado directamente en contacto con Paluch en las dos últimas semanas, se ha optado por hacerle la prueba y que guarde cuarentena hasta conocer el resultado."Incluso antes de que se complete la investigación epidemiológica y para jugar sobre seguro, el primer ministro ha decidido que tanto él como su equipo cercano estarán en aislamiento hasta que se complete el estudio", informó hoy la Oficina de Netanyahu."De acuerdo a lo que se averigüe, el Ministerio de Sanidad y su médico personal decidirán la fecha en la que acabar el aislamiento", precisa la nota.Ayer se difundió que la asesora Rivka Paluj había dado positivo de la COVID-19, aunque no se dejó claro si en los últimos días había estado en contacto directo con el primer ministro. En un primer momento, fuentes de la oficina del primer ministro negaron que fuese a ser confinado, puesto que no había participado en reuniones con ella en los últimos quince días, pero finalmente se ha optado por el aislamiento preventivo.Por el momento, los efectos del coronavirus en Israel son mucho más moderados que en Europa, con 4.347 casos, de los cuales 80 se encuentran en estado grave, y 16 muertes confirmadas.

(Con información de EFE)

