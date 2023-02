El presidente argentino anunció la extensión de la cuarentena hasta el próximo 26 de abril. | Fuente: EFE

Las provincias argentinas de Catamarca y Formosa (norte) y Chubut (sur) son las tres únicas del país que todavía no reportaron ningún caso de coronavirus, según los últimos datos de este martes del Ministerio de Salud, que informan de un total de 101 muertes y 2.277 positivos desde la llegada de la pandemia.Catamarca fue la primera en decretar el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública el pasado 26 de marzo, una medida que ya adoptaron otras localidades, mientras que el Gobierno nacional recomendó el uso de este tipo de protecciones para quienes deban salir a la calle en el marco del aislamiento social obligatorio que rige desde el 20 de marzo."El uso del barbijo hace que la gente se lleve menos las manos a la cara, que hable menos, que reconozca una enfermedad, y su uso en la provincia es de cerca del 95 %. Es obligatorio en la calle, en los cajeros, para hacer las compras. Hemos instalado la obligación de usar barbijos y hemos tenido una respuesta de la sociedad no esperada y bastante importante", señaló el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en una entrevista con Ámbito Financiero.

Continúa la cuarentena

El mandatario afirmó que no realizará "ningún pedido de levantamiento de la cuarentena en la provincia", una posibilidad que deslizó la semana pasada el presidente Alberto Fernández. El presidente anunció la extensión de la cuarentena hasta el próximo 26 de abril y adelantó que los gobernadores provinciales podrán presentar propuestas para flexibilizar las restricciones en pueblos o regiones donde no se registran casos."Las cifras expuestas por el presidente @alferdez sobre la evolución de COVID-19 son claras: el aislamiento preventivo obligatorio da resultados. Debemos seguir adelante en ese camino. No hay excepciones nuevas, debemos sostener el distanciamiento social lo más posible", destacó Jalil en su perfil de la red social Twitter. En Chubut, ubicada en la Patagonia argentina, mantienen también a cero su contador de positivos, algo que el gobernador Mariano Arcioni achaca a las medidas tomadas "priorizando la vida".Formosa, provincia fronteriza con Paraguay, combina esfuerzos para luchar contra el dengue, que en estos meses acentúa su presencia en varios lugares del país, y el coronavirus, al que por ahora están ganando la batalla. "Formosa continúa libre de coronavirus y trabajamos intensamente para mantener este estatus sanitario el mayor tiempo posible. Seguimos trabajando para cuidar a todos los formoseños", publicó el gobernador Guido Insfrán.(Con información de EFE)

Te sugerimos leer