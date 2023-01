El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires prohibirá asimismo por el mismo decreto la venta de esos barbijos N95 a las personas que no acrediten formar parte de los servicios de salud. | Fuente: EFE

Los habitantes de Buenos Aires que vayan sin mascarillas en los transportes públicos o atiendan de cara al público recibirán multas entre los 10.000 pesos argentinos (154 dólares) y los 80.000 pesos (1.236 dólares), informó este lunes el jefe de Gobierno capitalino, Horacio Rodríguez Larreta.La medida, que entrará en vigor el miércoles, prevé además que los comercios que incumplan la medida puedan ser clausurados o inhabilitados, puntualizó Larreta en una rueda de prensa donde dio a conocer nuevas directrices tras la ampliación del aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19 en el país sudamericano."A partir de las cero horas del miércoles va a ser obligatorio el uso del tapabocas para todos los que anden en el transporte público y para todos aquellos que estén en posiciones de atención al público, venta de alimentos y medicamentos", especificó la máxima autoridad porteña.

Una medida para prevenir de los asintomáticos

El requisito del tapabocas, según Larreta, se impone a partir de la "comprobación" de que "dos de cada tres personas que se contagian no presentan síntomas, más allá que por tener la enfermedad, contagian", por lo que el utensilio evita que el infectado contamine las superficies. Larreta subrayó que lo que será obligatorio para la población es un "tapabocas" común, que cubra nariz y boca, y no un "barbijo profesional" modelo N95 como el que utilizan los profesionales de la salud.El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires prohibirá asimismo por el mismo decreto la venta de esos barbijos N95 a las personas que no acrediten formar parte de los servicios de salud. El Ejecutivo nacional de Alberto Fernández amplió de nuevo la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril, después de que el anterior plazo acabara el domingo de Pascua, y tan solo habilitó una serie de exceptuados en el apartado económico.

