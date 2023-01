En Colombia, se registra 16 casos confirmados del nuevo coronavirus. | Fuente: AFP/Referencial

Migración Colombia confirmó este viernes que expulsaron a un ciudadano español que incumplió la cuarentena de 14 días por el COVID-19 ordenada por el Gobierno para los viajeros procedentes de España, Francia, China e Italia, el primer caso desde que entró en vigor la medida hace dos días.

Fuentes de Migración Colombia detallaron a Efe que el hombre, cuya identidad no fue revelada, llegó a Bogotá el miércoles pasado, día en el que entró en vigor la medida gubernamental, y se hospedó en un hotel del norte de la ciudad.

Los trabajadores del hotel notificaron a las autoridades que el hombre, quien debía aislarse los 14 días allí, decidió abandonar el jueves el edificio y tomó un taxi.

Cuando regresó al hotel, tomó sus cosas y luego fue al aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, donde lo estaban esperando las autoridades migratorias para escuchar su versión.

El español dijo a Migración Colombia que había llegado a la ciudad para dictar una conferencia y que una vez cumplido su objetivo abandonaría el país.

Sin embargo, la autoridad consideró que violó los protocolos por los que los ciudadanos procedentes de esos cuatro países deben ponerse en "aislamiento preventivo", desacato por el que fue expulsado este viernes.

No podrá regresar en cinco años

La medida implica que no podrá regresar al país en los próximos cinco años, tras los cuales entrará siempre y cuando tenga una visa que lo autorice.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, precisó el miércoles que quienes lleguen de esos cuatro países deberán entrar en "autoaislamiento en sus casas durante 14 días".

La medida, sin embargo, no será de fácil aplicación porque deja en manos del viajero el control de su aislamiento y no tiene en cuenta que muchos turistas vienen al país por pocos días, con lo cual no tendrían como cumplir la cuarentena.

"A partir del anuncio, las aerolíneas deben informar a los pasajeros por lo menos con cuatro horas de anticipación en los vuelos procedentes de dichos países que una vez lleguen a Colombia deberán autoaislarse en los sitios de domicilio u hoteles", aseguró el ministro entonces.

El Ministerio de Salud confirmó esta tarde tres nuevos casos, que elevan a 16 los contagios contabilizados por Colombia hasta este momento.

(Con información de EFE)

Te sugerimos leer