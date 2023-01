Cientos de peruanos están varados en aeropuertos de EE.UU., México, República Dominicana y España. | Fuente: RPP

Cientos de peruanos se encuentran varados en aeropuerto de distintos países de mundo a la espera de vuelos que los traigan de regreso, en plena pandemia por el nuevo coronavirus, que ya ha cobrado más de 10 mil muertes.

El Gobierno anunció que este sábado 21 será el último día en el que se brindarán facilidades para el retorno de peruanos del exterior. Así, desde el domingo, los aeropuertos y fronteras del territorio se cerrarán de forma definitiva en el marco del Estado de Emergencia Nacional.

A través del Rotafono, se comunicó Luis Campos, quien denunció que alrededor de 50 peruanos están varados en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, de Nueva York, a la espera de vuelos.

El hombre dijo que no tienen respuesta del Consulado peruano, lo ha obligado a los connacionales a pasar varias noches en el terminal aéreo, exponiéndose a contagios.

“Nos mandaron un comunicado, nos empadronamos en formularios con la esperanza de que nos puedan retornar al país, pero hasta el momento no hay respuesta”, comentó.

La peruana Rosemary Vargas, integrante de este grupo de peruanos, dijo que el Consulado les ha enviado un correo en el que les dicen que no les pueden ayudar ni con alojamiento ni con alimentos.

“No nos dan nada, ni un vaso con agua. Nos están dejando al olvido acá, eso no es posible. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Acá la gente ya está sin dinero, nuestra familia está allá. Por favor, señor presidente, un poco de corazón”, dijo entre lágrimas.

Desde Miami, se comunicó Luis Vilela, quien explicó que en el aeropuerto de la ciudad se encuentra un grupo de 215 peruanos a la espera de vuelos.

En su caso, dijo que el Consulado sí les está dando alimentos, pero no obtienen respuestas satisfactorias sobre vuelos de regreso a Perú.

Según su versión, las aerolíneas les dicen que los aviones no pueden despegar rumbo al Perú debido a que el Gobierno ha cerrado las fronteras a vuelos internacionales.

“No es nada seguro”

Sheyla Hernández se comunicó desde México. Ella dijo que el Consulado de Monterrey no le da datos seguros sobre vuelos de regreso y, debido a la falta de información, se ha quedado sin la posibilidad de viajar.

“Mi familia está lejos y la verdad no sé qué hacer. Llamé a las aerolíneas y me dicen que los vuelos están cerrados. Me dicen que tengo que estar atenta, ir al DF y ver si me pueden acomodar en algún vuelo. Pero no es nada seguro”, señaló.

La señora Marlene Rodríguez denunció que 127 peruanos están varados en Punta Cana, en República Dominicana, sin la posibilidad de viajar.

La mujer dijo que se trata, en su mayoría, de peruanos que vinieron a vacacionar por un corto periodo de tiempo, por lo que pidió a las autoridades priorizar sus casos, ya que no tienen familiares ni contactos en el país centroamericano.

“A Punta Cana se viene por 4 o 5 días, con medicina y dinero justo. Es un tema a tener en consideración. Nosotros no hemos venido a visitar a un familiar que nos pueda acoger”, refirió.

Estos casos se suman a los más de 60 peruanos que denunciaron haberse quedado varados en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en España, luego de que la aerolínea les cancelara el vuelo que tenían programado para regresar a Lima.

A través del Rotafono, Diego Cayo contó que el Consulado peruano les informó que debían acercarse hoy al aeropuerto para tomar un vuelo de Iberia. “Nos acercamos y en el check-in nos dicen que el Gobierno peruano no ha autorizado que aterrice el vuelo de Madrid hacia Lima”, señaló.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Cientos de peruanos están varados en distintos aeropuertos del mundo

Te sugerimos leer