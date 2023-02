La región de Xinjiang registró cientos de casos de coroanvirus el pasado verano, pero las autoridades sanitarias no han informado de nuevos positivos desde mediados de agosto. | Fuente: EFE (Referencial)

Las autoridades de la ciudad de Kasgar, en la región occidental de Xinjiang (China), anunciaron este domingo que han emprendido una campaña de test masivos de ácido nucleico después de hallar un caso asintomático de nuevo coronavirus, recoge la prensa local.Hasta el momento se han recogido más de 300 000 muestras, y la ciudad espera terminar de analizar a sus 630 000 residentes en unos dos días.Asimismo, las clases en las escuelas primarias y secundarias y guarderías han quedado suspendidas hasta el 30 de octubre.Los servicios de autobús están igualmente suspendidos y no se permite viajar por carretera sin certificar un resultado negativo en la prueba de ácido nucleico, informa el rotativo Global Times.

Según este periódico, un aldeano de la ciudad de Zhanmin, en el condado de Shufu, dio positivo al hacerse una prueba de coronavirus sin presentar síntomas de covid, y todos sus contactos cercanos fueron aislados para evitar que la enfermedad se propague.La región de Xinjiang registró cientos de casos de nuevo coronavirus el pasado verano, pero las autoridades sanitarias no han informado de nuevos positivos desde mediados de agosto.A finales de julio, Urumqi, capital provincial de Xinjiang, puso en marcha diversas medidas de prevención como confinamientos, cierre de mercados, suspensión de los transportes y campañas masivas de análisis a la población para evitar la propagación del coronavirus.La Comisión Nacional de Sanidad no anunció hoy nuevos casos de coronavirus-los asintomáticos no encuentran en el recuento- ni fallecimientos por la COVID-19 por lo que la cifra se mantuvo en 4 634 muertes entre los 85 790 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, de los que 80.891 han logrado sanar.

(Con información de EFE)

