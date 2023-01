Chile constata una leve subida de los casos de la COVID-19. | Fuente: EFE

El Ministerio de Sanidad de Chile informó este miércoles que se ha constatado un leve repunte de los casos diarios de coronavirus al sumar otros 1 372 contagios en el último día, si bien la cifra de decesos se mantiene estable, con 24 desde el martes, uno más que el día anterior.

El Gobierno chileno, que precisó que 1 016 de ellos presentan síntomas, 325 no y 31 no han sido aún notificados, alertó no obstante de que la tasa de positividad alcanzó el 8,8 %, la más alta de los últimos dos meses aproximadamente.

Desde el inicio de la pandemia son 449 903 los casos confirmados y 12 345 los fallecidos, aunque actualmente la cifra de casos activos es de 12 393.

"La variación de casos confirmados a nivel nacional es de menos del 13 % en los últimos siete días y de menos del 7 % en los últimos 14. Once regiones disminuyeron sus casos en la última semana y otras ocho en la última quincena", manifestó el ministro de Sanidad, Enrique Paris.

Así, destacó que la mayoría de las comunas al norte de Chile han hecho un "enorme esfuerzo y han logrado disminuir los casos". "Nos preocupa siempre la región de Magallanes, sobre todo Punta Arenas, que mantiene una tasa de incidencia de 729 contagios por 100 000 habitantes", lamentó.

Los datos del Ministerio indican que 425 165 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras que actualmente hay 907 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos del país, de los cuales 680 necesitan ventilación mecánica y 121 están en estado crítico.

En la última jornada se han realizado, además, 15 573 test de COVID-19, lo que eleva el total a más de 3 millones.

Levantan cuarentena en Santiago

Este mismo miércoles el Gobierno ha puesto en marcha la retirada parcial de las medidas de confinamiento en ocho comunas de Santiago de Chile, la capital, y sus alrededores. Esto ha provocado que las medidas de confinamiento hayan sido levantadas en la práctica totalidad de la zona capitalina.

"Desde el lunes 28 de septiembre las comunas Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Buin, Conchalí, Puente Alto y Lo Espejo pasan de cuarentena a transición", anunció la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en una rueda de prensa desde la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda.

En este sentido, especificó que se permitirá el traslado entre regiones con un permiso "interregional", también a partir del próximo lunes. Esto entrará en vigor en aquellas comunas que estén en la etapa 3, 4 o 5 de desescalada. "Se requerirá permiso de la Comisaría Virtual y pasaporte sanitario", aseguró.

Con esto, las más de 30 comunas urbanas de Santiago de Chile y otras 20 rurales de sus alrededores quedarán libres de medidas de cuarentena, a excepción de la comuna urbana de Renca, ubicada el norte de la ciudad, y la comuna de Paine, en el sector rural sur de la capital, que seguirán con la máxima medida de restricción.

El ministro Paris, no obstante, recordó que las comunas en cuestión, que avanzan al paso conocido como de 'transición', mantendrán la cuarentena los fines de semana.

(Con información de Europa Press)

