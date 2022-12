La COVID-19 deja 9 309 casos nuevos y otras 203 muertes en Argentina. | Fuente: EFE

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó este lunes un total de 417 735 casos acumulados de la COVID-19, tras los últimos 9 309 positivos, lo que significa que el país ya está entre los diez con más contagios, superando así a Chile.

Las autoridades sanitarias han informado además de 8 660 fallecidos, después de sumar 203 muertes más.

El porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos es del 60.7 % a nivel nacional, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires es del 68.8 %.

La capital es la región más afectada, con el 90 % de los casos acumulados a nivel nacional, muy por delante de otras zonas como Córdoba, o Jujuy, con algo más de 8 000 casos cada una.

En el último balance, la provincia de Buenos Aires ha sumado 5 141, positivos, lo que significa un global de 258 793; mientras tanto, la Ciudad ha registrado 95 604, después de los 1 387 de este lunes.

La relación entre las autoridades de ambas entidades no parece vivir sus mejores momentos, después de que gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reprobara este lunes las medidas de flexibilización de la cuarentena de su homólogo de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

"Es un error abrir de más", señaló Kicillof, quien aseguró que "no es una crítica", sino "un dato".

"La situación no está igual ni mejor, está peor en los últimos días. Con altas y bajas que dependen de la movilidad y los cuidados. No es un dato político, es cómo se mueve el virus que no sabe nada de partidos políticos. No vota, simplemente se contagia, enferma y a veces mata", dijo.

Por su parte, desde la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, aseguró que la región ha logrado ya superar el peor monento de la pandemia, "que fue a principios de agosto".

(Con información de Europa Press)

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS

‘Todo sobre el nuevo coronavirus’. En este programa, el doctor Elmer Huerta comenta el anuncio de que en Perú se realizarán estudios clínicos de la vacuna contra la COVID-19:

Te sugerimos leer