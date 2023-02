El pueblo Grottole, que alberga 300 habitantes, se ubica en la provincia de Matera en la región italiana de Basilicata. | Fuente: Plataforma Airbnb

El argentino Pablo Colangelo (35), la canadiense Helena Werren (46), la filipina Anne Tachado (24), el norteamericano Darrell Pistone (62) y el galés Remo Sciubba (62) fueron los afortunados ganadores del concurso “Sabático Italiano” organizado por Airbnb y la ONG Wonder Grottole. El grupo fue premiado con un viaje al pueblo histórico de Grottole, en el sur de Italia, por tres meses desde el 5 de junio hasta fines de agosto del 2019.

El diario Clarín viajó hasta Grottole para contar cómo vive el argentino ganador de este peculiar concurso. Pablo Colangelo, ingeniero y un viajero aventurero, fue seleccionado entre miles de solicitudes. Solo desde Argentina enviaron más de 40 mil solicitudes para participar de esta experiencia en el sur de Italia.

“Recibimos más de 280.000 propuestas de todo el planeta para ir a vivir a un pueblo que hasta hace poco no era conocido y, como la cifra superó ampliamente las expectativas, podemos llegar a replicar la experiencia en otra comunidad rural”, dijo Federica Calcaterra, PR Manager de Airbnb Italia.

Pablo Colangelo vive por estas semanas en una casa de dos plantas con aire acondicionado. Cuenta con wi-fi, TV, cocina, dormitorio con escritorio, dos baños y un lavadero. Declaró que cuando llegó a Grottole, fue recibido por el alcalde entre música y comida.

“Yo estoy re feliz acá porque este es mi modo de viajar, a mí me gusta ir a destinos chicos que no conoce nadie para ver cómo vive la gente. Además, mi abuelo -a quien no llegué a conocer- era de Brienza, que queda a menos de 100 kilómetros y tengo que ir”, dice.

Este ingeniero de sistemas que vive en Buenos Aires dijo sus amigos le insistieron para que se anotara en el concurso, lo hizo y después se olvidó del tema. “Lo increíble es que la gente de Airbnb me escribió varias veces y, como los correos fueron a parar al Spam, no los vi. Entonces me contactaron por Linkedln a fines de marzo”, contó.

Luego pasó por una entrevista de una hora en inglés por Skype donde habló que su carrera le ha permitido viajar mucho. Por ejemplo, a Costa Rica, Hungría, París, New Jersey, India y Barcelona.

Colangelo tiene una agenda diaria de actividades. En las mañanas, trabaja en la huerta de la casa, luego acude al centro comunitario donde le asignan trabajos como por ejemplo entregar mapas e información a los turistas que llegan a Grottole, asiste a clase de apicultura o cocina y también suele recorrer las casas abandonadas. Tiene los sábados y domingos libres y los aprovecha para visitar otras ciudades, como las playas del mar Jónico.

Te sugerimos leer