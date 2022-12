Phallocryptus fahimii | Fuente: Europa Press | Fotógrafo:

Una nueva especie de crustáceos de agua dulce ha sido descubierta durante una expedición al desierto de Lut, Irán, conocido como el lugar más caluroso de la Tierra.La especie recientemente identificada pertenece al género Phallocryptus, del cual solo se conocían cuatro especies de diferentes regiones áridas y semiáridas.El doctor Hossein Rajaei del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart y el doctor Alexander V Rudov de la Universidad de Teherán hicieron el descubrimiento durante una expedición a Lut para comprender mejor la ecología, la biodiversidad, la geomorfología y la paleontología del desierto. Otros exámenes científicos afirmaron que pertenecen a una nueva especie de crustáceos de agua dulce.Al publicar sus hallazgos en la revista Zoology in the Middle East, los biólogos nombraron la nueva especie Phallocryptus fahimii, en honor al biólogo conservacionista iraní Hadi Fahimi, quien participó en la expedición de 2017 y murió en un accidente aéreo en 2018.

El doctor Rajaei, entomólogo del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, que encontró la especie en un pequeño lago estacional en la parte sur del desierto, dice que el descubrimiento es "sensacional"."Durante una expedición a un lugar tan extremo, siempre estás alerta, en particular cuando encuentras agua. Descubrir crustáceos en este ambiente por lo demás caluroso y seco fue realmente sensacional".El estudio del equipo explica cómo Phallocryptus fahimii difiere en su morfología general y su genética de todas las demás especies conocidas de Phallocryptus.El doctor Schwentner, que ha trabajado con crustáceos similares de los desiertos australianos en el pasado, agrega: "Estos crustáceos pueden sobrevivir durante décadas en el sedimento seco y eclosionarán en la próxima temporada de lluvias, cuando el hábitat acuático se vuelva a llenar, están perfectamente adaptados para vivir en entornos desérticos. Su capacidad para sobrevivir incluso en el desierto de Lut destaca su resistencia ".

A 80 grados celsius

El desierto de Lut, también conocido como Dasht-e Lut, es el segundo desierto más grande de Irán. Ubicado entre los paralelos 33 ° y 28 ° y, con sus 51 800 kilómetros, más grande que Suiza, este desierto tiene el récord actual de la temperatura superficial más alta jamás registrada. Basándose en mediciones satelitales de 2006, la NASA informó una temperatura superficial récord de 70,7 ° C, que más recientemente se ha incrementado hasta incluso 80,3 ° C.

Los guijarros oscuros que se calientan son una de las causas de estas temperaturas récord. Las temperaturas medias diarias oscilan entre -2,6 ° C en invierno y 50,4 ° C en verano con precipitaciones anuales que no superan los 30 mm por año.Casi desprovisto de vegetación, el desierto de Lut alberga una vida animal diversa, pero no biotopos acuáticos permanentes (como estanques). Después de que llueve, los cuerpos de agua estáticos no permanentes se llenan, incluido el río Rud-e-Shur desde el noroeste de Lut.Aquí se ha descrito una comunidad diversa de Archaea, pero la vida acuática en Lut sigue siendo muy limitada, lo que hace que este hallazgo sea particularmente raro.

(Con información de Europa Press)

