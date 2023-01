Canadá: Aparece polémico video de Justin Trudeau con maquillaje calificado de racista

Fotografía obtenida por la revista Time en la que aparece el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la cara pintada de negro en una fiesta de 2001. | Fuente: AFP | Fotógrafo: HO

Nuevas imágenes de Justin Trudeau disfrazado y con la cara pintada de negro fueron reveladas este jueves, horas después de que el primer ministro canadiense, que se encuentra en plena campaña electoral, se disculpara por una foto "racista" de 2001.

Un video, dado a conocer por la cadena de televisión canadiense Global News, muestra a Trudeau con la cara pintada de negro, una camiseta y pantalones vaqueros rasgados, haciendo gestos con la cara mientras se ríe. Global News señaló que había obtenido la grabación a principios de esta semana y que parece haber sido filmada hace 20 años.

También este jueves, medios de comunicación canadienses publicaron otras dos fotos de Trudeau: Una de las imágenes corresponde a una fiesta en 2001 en un colegio privado en el que trabajó como profesor y a la que acudió disfrazado de Aladino. La segunda foto fue tomada cuando Trudeau era un estudiante en una escuela secundaria en Montreal y actuó en un representación escolar disfrazado como una persona de color cantando "Day-O".

Anoche, la revista estadounidense Time publicó la primera imagen de Trudeau disfrazado de Aladino, lo que forzó al primer ministro canadiense a disculparse durante una rueda de prensa en la que reconoció que la imagen era racista y que había cometido un grave error.

Durante la rueda de prensa, Trudeau reconoció que se había disfrazado en una actuación escolar cuando era un adolescente pero no mencionó el vídeo que apareció este jueves.

La primera imagen difundida ha desencadenado una oleada de reacciones en Canadá y el extranjero que amenazan las opciones de Trudeau y de su formación política, el Partido Liberal, de ganar las elecciones generales que están programadas para el 21 de octubre.

Trudeau, que se encuentra en plena campaña electoral, suspendió todas sus apariciones públicas previstas para hoy, mientras que el Partido Liberal valora las consecuencias del escándalo.

"No debería haberlo hecho"

La noche del miércoles, Trudeau se disculpó en varias ocasiones por pintarse como una persona de color en 2001 aunque evitó responder si debería dimitir como líder liberal.

"En 2001, cuando era un profesor en Vancouver, asistí a una fiesta. El tema fue las mil y una noches. Me disfracé de Aladino y me maquillé. No debería haberlo hecho. Debí haber sabido que no era adecuado, pero lo hice y realmente lo siento", declaró Trudeau.

"Cuando estaba en la escuela secundaria me disfracé en una actuación donde canté 'Day-O' con maquillaje", explicó Trudeau.

Preguntado qué dirá al electorado, Trudeau afirmó que pedirá a los canadienses que le perdonen: "Fue algo estúpido que desearía no haber hecho pero que hice y por lo que me disculpo". (EFE)

