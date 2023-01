Un militar del Ejército de Defensa de Karabaj dispara una pieza de artillería hacia posiciones azeríes durante los combates por la separatista región de Nagorno-Karabaj. | Fuente: AFP

Los ejércitos azerbaiyano y armenio llevaron este martes la guerra más allá del enclave de Nagorno Karabaj, escenario de cruentos combates desde el domingo, lo que amenaza con convertir un conflicto territorial en una contienda regional."Con la activa instigación y el apoyo político y militar de Turquía, Azerbaiyán está expandiendo la geografía de las hostilidades al territorio de Armenia", dijo el primer ministro, Nikol Pashinián, en su cuenta de Twitter.Después de dos jornadas de enfrentamientos armados en el Karabaj, ambos bandos se acusaron hoy de martillear con armamento pesado objetivos en otras zonas, incluida la franja de seguridad creada por Armenia en territorio azerbaiyano tras la guerra fratricida de 1988."Estamos en guerra. Hay una gran destrucción, víctimas y están implicados un gran número de soldados", comentó Pashinián a la televisión rusa.

ARMENIA ATACA TERRITORIO AZERBAIYANO

Según denunció Bakú, las tropas armenias atacaron con fuego de artillería la región de Dashkesan, en el oeste de Azerbaiyán, por lo que adelantó que "tomará adecuadas medidas de represalia".Ese ataque, negado por Ereván y lejos de la línea de frente del Karabaj, fue denunciado por Hikmet Hajiyev, asesor del presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, y jefe del Departamento de Política Internacional de la Presidencia.

Conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán | Fuente: EFE

"Esto reafirma el acto de agresión militar de Armenia contra Azerbaiyán", dijo Hajiyev, quien a principios de agosto había advertido a Efe que "la paciencia azerbaiyana no es infinita" y que las negociaciones de paz "no pueden durar eternamente".Según el parte militar azerbaiyano, once civiles habrían muerto desde el domingo, a lo que habría que sumar un número indeterminado de militares, que Bakú se niega a revelar por el momento."Si la comunidad internacional no puede detener al dictador loco de Armenia, Azerbaiyán lo hará. Azerbaiyán los detendrá, los pondrá en su lugar y restablecerá su integridad territorial", aseguró el presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, citado por la agencia Azertag.Alíev denunció que Armenia nunca se ha tomado en serio las declaraciones de los países mediadores (Rusia, EEUU y Francia) de que "el statu quo es inadmisible" y se negó a negociar con el "régimen marioneta" del Karabaj."Existen cuatro resoluciones de la ONU que demandan la inmediata retirada de las fuerzas militares de Armenia de los territorios ocupados de Azerbaiyán", recordó.

OFENSIVA AZERBAIYANA EN ZONA SEGURIDAD

A su vez, Armenia acusó hoy al Ejército azerbaiyano de atacar "objetivos militares y civiles de la región de Vardenis", situada en el este de Armenia cerca del lago Seván.

Una imagen de un video muestra presuntamente disparos de artillería de Azerbaiyán en dirección a las posiciones enemigas. desplegado en la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. | Fuente: EFE

En el bombardeo se habrían utilizado "drones turcos", según el ministro de Exteriores armenio, Zohrab Mnatsakanián.A esto se sumaría una ofensiva azerbaiyana contra la ciudad de Fizuli, región de Hadrut, donde murió un civil y tres resultaron heridos en un ataque con drones.Fizuli se encuentra en la "franja de seguridad", que incluye siete distritos limítrofes con el Karabaj, que representan una quinta parte del territorio azerbaiyano.Al respecto, Pashinián prometió una respuesta contra los intentos de Azerbaiyán de "minar la seguridad y paz regional".

INCIDENTE CON CAZA TURCO

Además, según el Ministerio de Defensa de Armenia, un caza F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía derribó hoy un Su-25 armenio durante una operación conjunta con la aviación azerbaiyana.Según la versión de Ereván, el caza turco despegó del aeródromo militar de Ganja, en Azerbaiyán, y apoyaba a la aviación azerbaiyana que atacaba las regiones de Vardenis, Metsk Masrik y Sotk, en el este de Armenia.

Un militar del Ejército de Defensa de Karabaj dispara una pieza de artillería hacia posiciones azeríes durante los combates por la separatista región de Nagorno-Karabaj. | Fuente: AFP

Pashinián denunció que Turquía busca una excusa para entrar en el conflicto y desplegar tropas en la autonomía de Najicheván, toda vez que fuerzas turcas ya se encontrarían en territorio azerbaiyano desde unas recientes maniobras conjuntas.En el incidente, que fue desmentido de inmediato tanto por Ankara como por Bakú, falleció el piloto armenio.

ALÍEV NIEGA UNA MANO NEGRA TURCA

Aunque tanto el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan como el ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, han expresado a Bakú su apoyo incondicional, Alíev negó hoy que Turquía esté participando directamente en el conflicto."Les puedo asegurar con toda la responsabilidad que Turquía no es parte del conflicto, no participa de ninguna forma y tampoco es necesario", declaró a la televisión rusa, ante la que también negó la presencia de mercenarios procedentes de Siria.Mientras, el líder karabají, Araik Arutiunán, aseguró que Stepanakert, nombre de la capital de Nagorno Karabaj, "no pedirá una tregua"."Debemos obligar al enemigo a aceptar una tregua. Si pedimos una tregua, eso será la muerte de Armenia, no de Artsaj (nombre armenio de Nagorno Karabaj), ya que nosotros no combatimos contra Azerbaiyán, sino contra Turquía", dijo.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS'Espacio vital': En este programa, el Dr. Elmer Huerta explicó cuán importante es el anuncio de la OMS de facilitar el acceso a 120 millones de pruebas serológicas de diagnóstico de COVID-19 y poco costosas en los próximos seis meses para ayudarles a combatir la pandemia.

Te sugerimos leer