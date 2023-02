La canciller alemana Angela Merkel aseguró que "no hay de qué preocuparse" y reiteró que se encuentra "muy bien". | Fuente: EFE

La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró hoy, tras sufrir un tercer temblor en un acto público en menos de un mes, que se encuentra "muy bien" y achacó este nuevo episodio a que todavía está procesando el que le sobrevino el 18 de junio al recibir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski."Me encuentro muy bien. Ya dije recientemente que todavía me encuentro en una fase de procesamiento (del incidente) de los honores militares con el presidente Zelenski. Aparentemente no está finalizado del todo, pero hay progresos y tendré que vivir con ello un tiempo", declaró Merkel en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro finlandés, Antti Rinne.La canciller aseguró que "no hay de qué preocuparse" y reiteró que se encuentra "muy bien". El estado de salud de Merkel ha despertado preocupación y desatado especulaciones no sólo en Alemania desde el primer episodio de espasmos, que la canciller atribuyó entonces a un supuesto problema de deshidratación.Tras un segundo episodio de temblores una semana más tarde durante un acto público en el palacio de Bellevue, la sede de la Presidencia alemana, Merkel aseguró el pasado día 29 en una rueda de prensa durante la cumbre del G20 en Osaka (Japón), que se encuentra bien.

Tercera crisis de espasmos

A una pregunta al respecto de un periodista la canciller dijo entender el interés aunque agregó que no tenía "nada particular de qué informar". "Me encuentro bien. Estoy convencida de que de la misma manera que esta reacción hizo su aparición, también volverá a desaparecer", zanjó, al referirse a un posible factor psicológico. En las imágenes difundidas hoy por las cadenas alemanas se puede ver como la canciller, que el próximo 17 de julio cumplirá 65 años, sufre un episodio de espasmos mientras suena el himno alemán durante la recepción con honores militares del primer ministro finlandés, Antti Rinne, similar a lo que ocurrió con Zelenski. Se trata del tercer episodio de espasmos que sufre Merkel en público en poco más de tres semanas, y en esta ocasión, a diferencia de las dos anteriores, aparentemente no trató de controlar los temblores.(Con información de EFE)

Te sugerimos leer