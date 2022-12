Aliexpress también tiene tiendas físicas en Madrid y Barcelona | Fuente: Ivan Radic | Fotógrafo: Ivan Radic

Aliexpress, la famosa página de venta de productos (la mayoría procedentes de China), está anulando los pedidos a algunos clientes españoles debido a que no cuentan con suficiente personal trabajando para ellos como para realizar las órdenes en tiempos usuales. A pesar de lo que se especula en redes, ningún paquete entrañe riesgo de contagio.

"Estimado cliente, la ciudad de Wuhan, en China, está sufriendo el virus, todo el expreso en China está cerrado, todo el mundo necesita estar en casa, creemos que el Gobierno resolverá este problema rápidamente, y volveremos a trabajar pronto, el pedido será enviado una vez que hayamos vuelto al trabajo, si no puedes esperar, estaremos encantados de realizar un reembolso", se lee en el mensaje que la tienda web ha enviado a los clientes que tienen su pedido retrasado.

Algunos de los clientes que realizaron su pedido hace varias semanas recibieron, en un inicio, un mensaje diciendo que el envío se encontraba retrasado por el Año Nuevo Chino, sin embargo, la plataforma ha informado a sus clientes sobre un nuevo retraso presuntamente ocurrido por el COVID-19, enfermedad que ya le ha costado la vida a 1367 personas, según los datos publicados este jueves por la Comisión Nacional de Sanidad.

¿POR QUÉ LA COMPAÑÍA TOMÓ ESTA DECISIÓN?

No, no es posible que te contagies de coronavirus cuando abras tu paquete de Aliexpress; la compañía ha tomado esta decisión porque no cuenta con el personal necesario para continuar con el ritmo de trabajo habitual.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que es seguro recibir paquetes de China, pues “el coronavirus no sobrevive demasiado tiempo en objetos como las cartas o los paquetes", por lo que no existe riesgo de contagio.

Te sugerimos leer