Expertos americanos y europeos reunidos en Ecuador alertaron sobre la necesidad de que los países pasen de la economía lineal actual a la circular, un sistema de aprovechamiento de recursos donde prevalece la reducción, reutilización y reciclaje de elementos. "El futuro será circular o no será", defendió tajante el presidente de la Fundación de Economía Circular de España, Ángel Fernández, quien participó en Quito en un seminario sobre ese tema, junto con expertos de México, Ecuador, Chile, Italia y Colombia.

El sistema económico actual, según aseguró este experto a la agencia Efe, "nos aboca a un precipicio", al no disponer de recursos suficientes para seguir creciendo, por lo que abogó por un cambio en el modelo para aprovechar de mejor manera los recursos existentes. "Estamos en un momento crítico, pero todavía tenemos capacidad para reaccionar. No tenemos mucho tiempo, el cambio climático está encima", advirtió. Y enumeró como pasos urgentes la necesidad de que las autoridades se conciencien de la crisis climática para que adopten decisiones inmediatas, que se involucren más las entidades financieras, las empresas y los consumidores.

La economía circular plantea cambiar el modelo de tal manera que los recursos "estén vivos" el mayor tiempo posible antes de llevarlos a reciclar. Ello se logra -entre otros- desde la utilización de elementos biodegradables hasta el diseño de productos para que duren más, consuman menos energía y se puedan actualizar en lugar de desechar.

Pero al ser un cambio "de modelo económico total, quien se lo tiene que creer en verdad en cada país es el presidente" y dar instrucciones claras de actuación en el tema que compete a toda la sociedad, recalcó. De acuerdo a Fernández, el modelo económico actual se basa en consumir gran cantidad de recursos sin importar si hay pocos o muchos y sin detenerse a considerar efectos como la contaminación, la crisis climática o la pérdida de biodiversidad. Por eso considera que hay que ser mucho más rigurosos a la hora de aprovechar los recursos que ofrece la tierra, pues "no puede ser que el 30 por ciento de alimentos que se producen acaben tirados" y por otra parte haya desnutrición.

La economía circular

La economía circular plantea cambiar el modelo de tal manera que los recursos "estén vivos" el mayor tiempo posible antes de llevarlos a reciclar. Ello se logra -entre otros- desde la utilización de elementos biodegradables hasta el diseño de productos para que duren más, consuman menos energía y se puedan actualizar en lugar de desechar. Se trata de reciclar, reutilizar, repensar, reeducar, reinsertar socialmente "porque la economía circular es un vehículo para llegar a la sostenibilidad" que se basa en tres ejes: social, económico y ambiental, enumeró el experto español.

El concepto de la economía circular está más avanzado en Europa, donde es abordado desde hace 15 años, mientras que en América algunos países están ingresando en él y Chile, México, Uruguay y Colombia han tomado la delantera. Ximena Ruz, representante de la agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile, destacó a la agencia Efe la necesidad de involucrar al sector privado en el cambio de modelo. Considera que aún "falta mucho" para que la sociedad se involucre en temas de economía circular en una época en que se "requiere recircular los desechos para tener recursos naturales para las futuras generaciones".

Ruz alertó de que si no se pasa a la economía circular no habrá "alimento, energía, agua y, llegado un minuto, no vamos a tener cómo subsistir y vamos a estar peleándonos los seres humanos, luchando, por un alimento necesario que requerimos todos los días". Se trata de un "gran desafío" pero también de una "gran oportunidad" pues el cambio de modelo puede generar nuevos empleos, negocios y movimiento de recurso al implicar "una forma distinta de pensar", que según propugna, hará más innovadora a la gente.

La experta chilena confía en que el concepto tenga en América un desarrollo más rápido que en Europa gracias, entre otros, a la transmisión de experiencias y conocimientos. La italiana Ilaria Manfredi, representante legal de la Fundación Acra, una de las organizadoras del evento avalado por la Unión Europea, auguró que si no se avanza hacia este nuevo concepto económico, el planeta llegará al "game over". EFE

