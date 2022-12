Mientras en la Amazonía, los incendios probablemente iniciados de forma deliberada parecen fuera de control, no es el caso de África. | Fuente: NASA

En las últimas semanas, los incendios forestales registrados en la Amazonía han captado la atención internacional. A raíz del desastre ambiental surgieron diversas iniciativas para ayudar a combatir las llamas; sin embargo, algunos líderes políticos han utilizado el tema para propiciar intercambios verbales cargados de insultos.

Mientras el fuego avanza en la Amazonía y los líderes se ponen de acuerdo, otros incendios de mayores proporciones se registran en África. La semana pasada, la NASA difundió imágenes satelitales que mostraban un número elevado de incendios en Angola y República Democrática del Congo (RDC).

Según la información recogida por la BBC, a través de los datos satelitales de Weather Source, en un lapso de 48 horas se identificaron 6,902 incendios en Angola y 3,395 en la RDC, mientras que Brasil registraron 2,127 incendios en dos días.

Entonces, si África ha presentado un mayor número de incendios ¿Por qué no han cobrado demasiada importancia? ¿Los incendios en África son comparables con los de la Amazonía? Expertos consultados por la BBC explican este hecho que a simple vista puede generar confusión.

Al igual que la Amazonía, los bosques de la Cuenca del Congo son las más extensas de África y son consideradas como el “segundo pulmón verde” de la Tierra. La biodiversidad que alberga es esencial en la lucha contra el cambio climático por las cantidades de CO2 que absorben. Sin embargo, los investigadores explican que los incendios en la Amazonía y África no son comparables.

Fotografía cedida por los Bomberos del estado de Acre que muestra a miembros de los bomberos mientras combaten un incendio ayer sábado, 24 de agosto de 2019, en la selva amazónica, en Rio Branco, estado de Acre (Brasil). | Fuente: EFE

Los incendios en África

"No creo que se trate de una comparación válida. Para empezar, no se puede decir con precisión a partir de las imágenes satelitales cuál es la naturaleza de esos fuegos o cuán grandes o pequeños son ", precisa Denis McClean, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para la prevención de desastres (UNISDR). “Más importante aún es que esos fuegos no son inusuales en esta época del año en África”, agrega.

McClean explica que en África es común ver una cantidad de focos de fuego en esta temporada debido a que comunidades campesinas aplican el método de tala y quema para la renovación de sus campos de cultivos.

"Es como si uno mirase las imágenes satelitales de Irlanda en verano. Nosotros hacemos muchas fogatas en esa época, y si lo ves desde el espacio, te preguntarías qué está pasando, cuando en realidad son fuegos iniciados deliberadamente y controlados por humanos, no incendios forestales", dice McClean.

Mientras en la Amazonía, los incendios probablemente iniciados de forma deliberada parecen fuera de control, no es el caso de África. “Las imágenes de África muestran que muchos incendios no están localizados en la selva sino en zonas de pastizales", señala el geógrafo Alex Orenstein, quien también esta de acuerdo de que se trata de dos situaciones distintas. “El impacto de la deforestación no es igual en ambos terrenos, en términos de la cantidad de oxígeno que liberan y el carbono que secuestran", agrega.

“Independiente de las desventajas de la práctica de la agricultura de tala y quema, esta no es la causa principal de la deforestación en África”, refuerza McClean, quien recuerda que el 90% del bosque en África Occidental ha desaparecido en los últimos 100 años, no por la tala y quema sino por la industria maderera y la limpieza de la tierra para crear plantaciones a gran escala, como por ejemplo para producir aceite de palma.

