MEDALLISTAS DE SURF Oro Benoit Clemente Longboard Daniella Rosas Open Lucca Mesinas Open Plata María Fernada Reyes Longboard Tamil Martino SUP Vania Torres SUP Bronce Itzel Delgado Carrera SUP

"Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer", comenzó a corear el público en el Complejo Punta Rocas cuando Lucca Mesinas salió del mar, con bandera peruana en mano, a celebrar la tercera medalla de oro del surf para el Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Pero la escena no quedó ahí. La celebración siguió fuera del mar. A Mesinas lo subieron en hombros y comenzó a flamear la bandera en lo alto. De ahí se encontró con todos sus compañeros de equipo. Y un "Arriba Perú", se escuchó más fuerte que nunca.

Lucca Mesinas no solo ganó la medalla de oro, también logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Al igual que Lucca Mesinas, minutos antes nos hizo vibrar de la emoción Daniella Rosas, que consiguió no solo la medalla de oro, sino también su boleto a Tokio 2020.

Pero hay más en este domingo, 4 de agosto, que quedará para la historia. Benoit Clemente, para los amigos 'Piccolo', nos dio una clase maestra de Longboard. Él también se llevó la presea dorada.

No podemos olvidarnos de María Fernanda Reyes, Tamil Martino y Vania Torres, quienes consiguieron medalla de plata en la modalidad de Longboard y Surf Stand Up Paddle, respectivamente.

No ganó este domingo glorioso, pero fue el primer surfista en darle una presea al Perú. Itzel Delgado, que ganó bronce en carrera SUP.

'Piccolo' Clemente nos dio una clase maestra de surf en la modalidad de longboard. El peruano superó al uruguayo Julián Schweizer por 19.13 puntos (9.83 y 9.30)

Daniella Rosas, de 17 años, ganó en la final a una surfista de mayor experiencia como la ecuatoriana Dominic Barona. La peruana se impuso por 13.93 puntos. (7.43, 6.50)

Lucca Mesinas. Peleó hasta el final para llevarse la medalla de oro. Venció al argentino Leandro Osuna de forma dramática. El puntaje lo dice todo: 14:00 puntos contra 13.77.

Martía Fernanda Reyes. La peruana alcanzó el segundo lugar y, con ello, la medalla de plata, al no poder vencer a la brasileña Chloe Calmon, quien hizo más puntos en la ronda final.

Tamil Martino. Empezó la jornada desde temprano. Primero eliminó a Daniel Hughes en la ronda de repechaje. En la final se encontró con el colombiano Giorgio Gómez, quien se quedó con la presea dorada.

Vania Torres. Terminó con la medalla de plata en la modalidad de SUP Surf. Trató hasta el final de conseguir una buena ola, pero el mar no ayudó. En la final perdió ante la colombiana Isabella Gómez, quien llegó desde la ronda de repechaje.

Surf Stand Up Paddle

12:12 pm. - Fenemino -FinalVania Torres (PER) vs. Isabella Gómez (COL). Ganó la colombia la presea de oro. La peruana se quedó con plata.

12:44 pm. - Masculino - FinalGiorgio Gómez (COL) vs. Tamil Martino (PER). Ganó la presea de oro el colombiano. El peruano se quedó con plata.

1:36 pm. - Femenino - FinalChloe Calmon (BRA) vs. María Fernana Reyes (PER). La brasileña se quedó la presea de oro. La peruana ganó la medalla de plata.

1:48 pm. - Masculino - FinalBenoit Clemente (PER) vs. Julian Schweizer (URU). Perú se cuelga la medalla de oro.

2:20 pm - Femenino - FinalDaniella Rosas (PER) vs. Dominic Barona (ECU). La peruana alcanzó la segunda medalla de oro. Además, clasificó a Tokio 2020.

2:52 pm. Masculino - FinalLucca Mesinas (PER) vs. Leandro Usuna (ARG). El peruano sumó la tercera medalla de oro y clasificó a Tokio 2020

9:00 am. - Femenino - Bronce.Nicole Pacelli (BRA) vs. Isabella Gómez (COL) . La colombiana clasificó a la final.

9:32 am. - Masculino - BronceTamil Martino (PER) vs. Daniel Hughes (USA) El peruano avanzó a final

10:04 am. - Femenino - BronceMathea Dempfle-Olin (CAN) vs. María Fernanda Reyes (PER). La peruana avanzó a la final.

10:36 am. - Masculino - BronceCole Robbins (USA) vs. Julian Schweizer (URU)

11:08 am. - Femenino - BronceOnella Pellizzzari (ARG) vs. Dominic Barona (ECU)

11:40 am. - Masculino - BronceLeandro Usuna (ARG) vs. Bryan Pérez (ESA)

Surf en Lima 2019 EN VIVO | Este domingo, 4 de agosto, puede quedar marcado como una fecha especial para nuestro país. Perú tiene grandes posibilidades de sumar seis preseas: oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos gracias al surf.

El escenario perfecto para esta día mágico es el Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas. Las competencias empiezan a las 9:00 de la mañana (hora peruana) y llegarán por la señal de Movistar Deportes, Latina, TV Perú, Panamericana TV. No solo eso. A través de las ondas de RPP Noticias te llevaremos todas las incidencias DIRECTO EN DIRECTO.

En la ronda final de surf se encuentran Benoit 'Piccolo' Clemente (Longboard), Daniella Rosas y Luca Mesinas (Open Surf), además de Vania Torres (SUP Surf).

En la fase final de repechaje se encuentran María Fernanda Reyes (Longboard femenino) y Tamil Martino (SUP Surf masculino), con lo que Perú podría lograr una marcha histórica. La victoria nacional otorgaría al Perú un rol protagónico en este deporte a nivel internacional.

Perú ya sumó una medalla de bronce en surf gracias a Itzel DELGADO (PER), en el SUP Race masculino.

