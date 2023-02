Itzel Delgado logró medalla de bronce en Stand Up Paddle | Fuente: AFP

Perú va por más medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Los surfistas peruanos compitieron este viernes en el Complejo Deportivo de Punta Rocas para alcanzar el podio.

La peruana Tamil Martino derrotó a Daniel Hughes de Estados Unidos en la modalidad de Stand Up Puddle y aseguró una medalla. Tamil hizo 14. 93 puntos, mientras que la norteamericana 9.26 puntos.

Vania Torres también aseguró medalla luego de vencer a la estadounidense Candice Appleby. La peruana logró un puntaje de 8.37 y Appleby hizo 4.87 puntos.

María Fernanda Reyes logró clasificar a la cuarta ronda en Longboard, luego de vencer a la estadounidense Tiare Thomspon en el repechaje. Hizo puntaje de 13.97 sobre los 10.86 de la norteamericana.

Melanie Giunta, lamentablemente, no salió victoriosa tras hacer 1.57 puntos y cayó ante la argentina Ornella Pellizzari, que hizo 12.90 puntos por el repechaje.

Itzel Delgado ganó medalla de bronce

El peruano Itzel Delgado logró la medalla de bronce en la modalidad de paddleboard en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Alcanzó el podio en esta disciplina con un tiempo de 27:52 minutos.

Resultados - Carrera SUP Masculino Final

Tamil Martino | Fuente: Lima 2019

Itzel Delgado obtuvo la medalla de bronce, luego de ubicarse en el tercer lugar.

Giannisa Vecco, de 40 años, fue la primera representante peruana que compitió en la final de la carrera stand up o SUP (stand up paddleboards). Lamentablemente, se ubicó en el sexto puesto de la clasificación con un tiempo de 38 minutos y 24 segundos. La brasileña Lena Guimaraes alcanzó la presea dorada.

Resultados - Carrera SUP Femenino Final

Resultados - Carrera SUP Femenino Final | Fuente: Lima 2019

LA PREVIA

Surf en Lima 2019 EN VIVO | El surf entregará las primeras medallas en la historia de los Juegos Panamericanos este viernes en el Complejo Deportivo Punta Rocas y todos los peruanos esperamos que esa preseas estén colgadas en los pechos de nuestros surfistas.

Las primeras medallas serán para los surfistas campeones en la modalidad de carrera stand up o SUP (stand up paddleboards). Perú tiene dos representantes. Ellos son Giannisa Vecco, 40 años, e Itzel Delgado.

Giannisa Vecco, en la rama femenina, está en la final y su competencia se inicia a las 9:00 de la mañana. Mientras que, una hora después, veremos en acción a Itzel Delgado, 20 años, en la rama masculina.

Pero no será la única competencia. A partir de las 3:15 de la tarde, Tamil Martino se enfrentará a Daniel Hughes de Estados Unidos en stand up paddle surf. En tanto, en la serie femenina Vania Torres se medirá con Candice Appleby, desde las 4:07 p.m. .

María Fernanada Reyes participará en el repechaje en longboard. Su competencia empieza a la 1:00 p.m.

Melanie Giunta participará en la quinta etapa de repechaje en surf femenina.

El surf entregará en Lima 2019 un total de ocho medallas de oro. Además, hay dos cupos uno de hombres y uno de mujeres en tabla corta o Open Surf para ir a Tokio 2020

Te sugerimos leer