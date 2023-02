La Selección Peruana jugó contra Jamaica por la tercera fecha de la fase de grupos en Lima 2019. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

La Selección Peruana Sub 23 no pudo terminar su participación en la fase de grupos de los Juegos Panamericanos Lima 2019 de buena manera. En la última jornada del Grupo B, los dirigidos por Nolberto Solano cayeron 2-0 frente a Jamaica y se despidieron de toda oportunidad para avanzar a la próxima ronda de la competición.

Si bien en el primer tiempo la Selección Peruana Sub 23 dominaba las acciones del encuentro, no pudo batir la valla de Jamaica. Por su parte, los 'Reggae Boyz' no tuvieron muchas aproximaciones al pórtico de Carlos Cáceda, pero cuando llegaron a él hiceron trabajar al golero de Melgar.

Ya en la segunda etapa, Jamaica terminó arriba en el marcador por dos anotaciones del mismo jugador: Robert Peckford. Al minuto 55 y al 60, el volante jamaiquino envió el esférico al fondo de las redes del arco de la Selección Peruana y así le dio al cuadro blanquirrojo su segunda derrota en Lima 2019.

Sobre el final del cotejo, la Selección Peruana se quedó con diez hombres después de que Junior Huerto recibiera una tarjeta roja a los '88. Así, con un jugador menos, el elenco dirigido por Nolberto Solano se quedó sin poder clasificar a la próxima etapa y se tendrá que resignar con disputar el duelo por el séptimo puesto.

Perú vs. Jamaica, alineaciones confirmadas:

Perú: Carlos Cáceda; Eduardo Rabanal, Aldair Fuentes, Gianfranco Chávez, Junior Huerto; Jordan Guivin, Jesús Pretell, Yamir Oliva; Kevin Quevedo, Luis Acuy, Maurcio Montes

Jamaica: Shemar White; Sheldon Mckoy, Omar Woodbine, Ricardo Thomas, Khadee Talbott, Javain Brown; Wellesl Evans, Zison Jibbison, Lamar Walker; Andre Leslie, Robert Beckford

Kevin Quevedo, delantero de la Selección Peruana | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Perú vs. Jamaica, minuto a minuto:

* Final del partido

94' Tarjeta amarilla para Kevin Quevedo en Perú.

93' Kevin Quevedo envía un remate desde afuera del área que pasa cerca al arco de Jamaica.

90' Se añadieron 6 minutos más al partido.

88' Tarjeta roja para Junior Huerto en Perú.

87' Perú a base de centros quiere buscar el primer gol a favor. Pero por arriba es muy difícil.

84' Tiro libre cerca del área para Perú. Pero el balón pasa muy arriba.

83' Perú se ha hecho con la pelota, pero Jamaica se ha parado bien atrás

79' Llegó Fuentes de cabeza tras un tiro de esquina para Perú. La pelota pasó cerca al arco rival.

76' Perú intenta otra vez con un centro. Buen cabezazo de Montes, pero el arquero responde bien.

71' Otra vez juego detenido. El defensa de Jamaica es atendido por el cuerpo médico en el campo.

70' CAMBIO en Perú. Entra Arakaki, sale Oliva.

68' Juego detenido. Jugador de Jamaica sentido en el campo de juego.

66' Perú desorbitado dentro del campo. No es claro con la pelota. Juega por los costados y no encuentra espacios

63 CAMBIO en Perú. Entró Polar y salió Acuy

61' GOL de Jamaica. Otra vez anotó Beckford. Le ganó el mano a mano a Carlos Cáceda. 0-2

60' Casi llega el segundo. Remate de Jamaica dentro del área. Responde bien Carlos Cáceda.

58' Llegada clara de Perú. Montes no pudo conectar con el balón para finalizar la jugada

56' GOL de Jamaica. Lo hizo Robert Beckford.

53' Cambio en Perú. Entra Yuriel Celi, sale Guivin.

50' Jamaica comienza teniendo el balón. y busca a sus delanteros con pases largos.

*Empezó el segundo tiempo

49' Finalizó el primer tiempo en el estadio de San Marcos. Empate 0-0.

48´ La jugada más clara la tuvo Perú luego de un remate de Acuy tras un gran desdoble de Quevedo.

45' Se añadieron 3 minutos más al encuentro

42' Tiro de esquina a favor de Perú , lo provocó Quevedo

37' Otro remate de Perú, lo hizo Oliva. El balón pasa encima del palo del arco rival

34' Perú cada vez más cerca del gol. Busca remates y centros desde ambas bandas

32' Remate de Kevin Quevedo que lo desvía el arquero. Tiro de esquina para Perú

29' Tiro libre para Perú desde 3/4 de cancha, pero el cobro termina en saque de meta.

28´ Perú juega mucho por las bandas. Busca a Quevedo y Acuy para los desdobles

25' Perú sigue teniendo la pelota en campo rival, pero no logra llegar con calridad al arco.

22' El partido se juega en campo de Jamaica, pero Perú no es claro con la pelota.

18' Montes solo dentro del área cabecea de manera errónea.

15' Primera llegada peligrosa de Jamaica. Remate al arco y respondió bien Cáceda

14' Perú es dueño del balón, pero no hace daño en el arco rival.

11´ Acciones detenidas. Jugador de Jamaica es atendido en el campo de juego

9´ Tiro de esquina mal aprovechado por parte de Perú

8´ Jordan Guivin ejecuta desviado, la pelota pasa lejos del arco

7´ Tiro libre a favor de Perú. Oliva y Guivin frente al balón

6´ Jamaica no puede tener la pelota, la pierde muy rápido.

5´ La presión de Perú es constante en el campo de Jamaica.

3´ Perú le cubre las salidas a Jamaica.

2´ Primer remate de Perú al arco rival. Jordan Guivin provoca tiro de esquina.

*Empezó el partido

*Se cantaron los himnos de la Selección Peruana y de Jamaica

Mauricio Montes, delantero de la Selección Peruana | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

PREVIA

Perú vs. Jamaica se enfrentarán este domingo 4 de agosto a las 8:30 de la noche en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. Este duelo será válido por la tercera jornada del Grupo B de fútbol masculino de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y será televisado por la señal de Movistar Deportes, además de ser transmitido radialmente por los 89.7 FM de RPP Noticias.

Por un lado, la Selección Peruana Sub 23 viene de ceder un empate por 2-2 frente a Honduras. A pesar de ir ganando por dos tantos hasta los 90 minutos, los dirigidos por Nolberto Solano no pudieron sostener la ventaja y se les terminó escapando los tres puntos. Por lo tanto, están obligados a ganar si piensan en clasificar a la siguiente ronda.

Mientras tanto, la Selección de Jamaica espera poner a fin a su racha de derrotas en Lima 2019. Tras caer 3-1 ante Honduras y 2-0 a manos de Uruguay, el combinado norteamericano intentará cerrar su participación en fútbol masculino con una victoria nada menos que ante el anfitrión.

