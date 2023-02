Nicolás Pacheco se llevó la medalla de bronce en la modalidad skeet de tiro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Pacheco

Nicolás Pacheco se convirtió en un peruano más en ganar una medalla en Lima 2019 tras llevarse el bronce en la final de tiro en la modalidad de skeet. Después de ganar esa presea, el tirador peruano conversó con 'A Todo Gol' de RPP Noticias, donde mostró su felicidad por lo conseguido pero no quedó muy conforme con la rigidez con la que llevaron las normas.

"Me pasó mucho por la cabeza. Estaba contento por la clasificación a los Juegos Olímpicos y la medalla de bronce, pero he soñado estos días con cantar mi himno en el podio y es algo que no pude lograr. Para mí, esta medalla de bronce es como haber ganado una de oro porque me costó muchísimo y hubo adversidades en la final. No voy a cuestionar al árbitro, las reglas son reglas, pero creo que fueron muy duros conmigo", dijo.

Asimismo, Nicolás Pacheco habló sobe la dificultad que conllevó a iniciar la competencia con un plato menos y dio a conocer que, de haberlo tenido, podría haber finalizado en un mejor lugar. El peruano fue penalizado de esa forma por llegar tarde al inicio de la competición.

"Empezar con un plato menos es muy difícil, sobre todo jugándome lo que me estaba jugando. Es la primera vez que pasa y, si no me lo hubieran quitado, habría pasado para ganar la medalla de plata u oro. Sin embargo, las cosas pasaron porque tuvieron que pasar así. Lo importante es que supe remontar y dejar todo en la cancha", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista de Nicolás Pacheco en RPP Noticias. | Fuente: RPP

Te sugerimos leer