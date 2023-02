Mauricio Fiol perdió la posibilidad de participar en Lima 2019 tras dar positivo en dos controles antidopaje. | Fuente: Andina

Mauricio Fiol cree que los controles antidoping en los que dio positivo recientemente podrían ser parte de un sabotaje en su contra. El nadador peruano, que no competirá en los Juegos Panamericanos Lima 2019, señaló que no descarta esa posibilidad además la de la contaminación. También, contó que este asunto está afectando a miembros de su familia.

"Una de las posibilidades es que sea un problema de contaminación y otra, que no descarto, es de un sabotaje. Si bien ahorita no puedo apuntar hacia alguien, voy a buscar cómo ha sido. Voy a tratar todo para demostrar mi inocencia porque esto no me está afectando solo a mí, sino también a mi familia y la gente que ha estado peleando conmigo hace cuatro años. Es mucho más grande", dijo Mauricio Fiol en 'Cuarto Poder'.

Asimismo, Mauricio Fiol aseguró que en ningún momento consumió estanozolol (la sustancia que hizo que dé positivo) e indicó que hacerlo sería ilógico. Además, contó que su sueño de formar nadadores se ve frustrado por la situación en la que se ha visto involucrado.

"Jamás he consumido una sustancia prohibida, no tendría ninguna lógica que lo haga. He peleado 4 años para los Juegos Panamericanos en mi país y he dejado todo por mi deporte. Para mí esto no solo se trata de una medalla, sino de un estilo de vida. Quisiera dedicarme a formar atletas y tener una academia de natación, cosa que se ha visto frustrada por una situación que desconozco", sentenció.

