Lamentable noticia. Mauricio Fiol dio positivo en prueba antidopaje y no participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El nadador peruano dio a conocer la mala noticia a través de su cuenta de Facebook.

"Quiero informar a la prensa, a la opinión pública y a todas las personas que me apoyaron durante todo este tiempo una noticia muy dura y lamentable. Acabo de recibir un comunicado oficial por parte de la FINA (Federación Internacional de Natación) los resultados de 4 controles antidoping: 23 de abril negativo, 22 de mayo negativo, 30 de junio positivo de estanozolol y 7 de julio positivo".

El estanozolol, anabólico prohibido en la práctica deportiva, es la misma sustancia por la que dio positivo en 2015 y por la que que fue castigado por cuatro años.

"Mi primera responsabilidad es salir a dar a conocer esta información, que me tiene desconcertado, ya que nunca he consumido esa sustancia. Sería realmente un miserable con mi familia y todas las personas que me quieren, si lo hiciera después de todo lo que hemos sufrido durante estos cuatro años", acotó Fiol en el video.

Mauricio Fiol cumplió su castigo de cuatro años el pasado 11 de julio, pero la Federación Peruana de Natación tramitó un permiso especial de la Federación Internacional de Natación (FINA) para inscribirlo en los Panamericanos de Lima 2019 de manera extemporánea, ya que el plazo terminaba el 26 de mayo, antes de que concluyese su sanción.

Mauricio Fiol va luchar para demostrar su inocencia. "Tendría que ser un enfermo autodestructivo para meterme una sustancia por la que ya fui sancionado injustamente por la que fui sancionado cuatro años. Es por eso que, a partir de hoy, voy a dedicar todas mis fuerzas para descubrir lo que ha pasado y demostrar mi inocencia".

Como parte de su preparación a Lima 2019, Mauricio Fiol participó en el Campeonato Nacional de Chile, donde ganó dos medallas de oro.

"Estoy esperando una quinta prueba que me hicieron en Chile, y tambén estoy solicitando a la Comisión Antidopaje de Perú que me haga todos los análisis que sean necesarios para llegar al fondo de la verdad. Muchos van a pensar que soy culpable, y lo comprendo, y es por eso que me comprometo ante Dios y ante mi familia que no he consumido ninguna sustancia prohibida. Lamentablemente eso va tomar un tiempo y no voy a cumplir mi sueño, que era volver a los Juegos Panamericanos".

De cara a su reaparición, Fiol manifestó públicamente su molestia porque la Federación Peruana de Natación lo había inscrito para los Panamericanos en los relevos 4x100 libre, 4x200 libre, 4x100 combinado y 4x200 combinado, y no en los 100 y 200 metros mariposa, su especialidad.

