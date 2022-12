Ecuador se llevó la medalla de oro en marcha atlética 50 km en la rama masculina y femenina en los Juegos Panamericanos Lima 2019. | Fuente: AFP

Marcha Atlética en Lima 2019 | En el último día del atletismo, los ecuatorianos brillaron. Claudio Villanueva y Johana Ordóñez alcanzaron medalla de oro en la marcha atlética 50 km en el cierre de los Juegos Panamericanos.

En la rama masculina, Claudio Villanueva ganó la prueba con un tiempo oficial de 3 horas 50 minutos 1 segundo, dejando la plata para el mexicano Horacio Nava, con crono de 3H51:45 y el bronce para el colombiano Diego Pinzón con 3H53:49.

Marcha Femenina

La ecuatoriana Johana Ordóñez Lucero ganó la medalla de oro con el mejor tiempo de su vida: 3 horas, 45 minutos y 49 segundos.Ordóñez Lucero, de 31 años, marchó agazapada hasta el kilómetro 35 y a falta de 10 kilómetros para la meta en el parque Kennedy tomó el control que no cedió a nadie.La guatemalteca Mirna Ortiz Flórez, que desde el kilómetro 40 marchó a la sombra de Ordóñez, se alzó con la presea de plata al terminar con un tiempo de 3 horas 48 minutos y 11 segundos.El bronce de la competición también fue a parar una fondista ecuatoriana. Paola Bibiana Pérez Saquipay definió su suerte a 10 kilómetros de la meta y la cruzó a 33 segundos de la guatemalteca Florez, con un crono oficial de 3h48.44. AFP/EFE

MINUTO A MINUTO - Marcha Atlética

Las marchistas peruanas Yoci Caballero y Evelyn Inga lograron cruzar la meta, pero su compañero de equipo Henry Campos no lo hizo porque pidió asistencia médica cuando falta poco menos de 10 km para la meta.

11:31 a.m. La peruana Yoci Caballero llegó en el séptimo puesto y batió su récord personal de la temporada. En tanto, Evelyn Inga llegó en el puesto ocho.

10:50 a.m. El ecuatoriano Claudio Villanueva cruzó primero la meta y accedió la medalla de oro en marcha atlética.

La competencia, además del ganador, terminaron la competencia Matthew Forgues (USA), Horacio Nava (MEX), Caio Oliveira (BRA), Diego Pinzón (COL)

10:38 a.m. La ecuatoriana Johana Ordoñez desplazó a su compatriota Paola Pérez en el Km 40.

10: 30 a.m. Empezaron 14 deportistas, pero seis se han retirado. Tres han pedido asistencia médica: Mathieu Bilodeau (CAN), Nicholas Christie (USA) y Henry Campos (PER)

10: 25 am. El peruano Henry Campos pidió asistencia médica y no terminó la marcha atlética.

10:06 a.m. A falta de 10 km para que concluya la marcha atlética, el ecuatoriano Claudio Villanueva va primero. El peruano Luis Henry Campos está peleando el tercer lugar.

9: 54 a.m. La ecuatoriana Paola Pérez está en el primer lugar en el km 30. La peruana Yoci Caballero está en el quinto lugar.

9:50 a.m. Claudio Villanueva de Ecuador tomó el primer lugar en el Km 35 de la Marcha Atlética

9:32 a.m. Erick Barrondo de Guatemala ha sido descalificado por cometer faltas. Corrió la misma suerte el ecuatoriano Cristian Chocho.

9:20 a.m. El mexicano Horacio Nava sigue como líder de la marcha atlética tras 30 km.

8:31 a.m. La ecuatoriana Paola Pérez encabeza la marcha femenina.

8:30: a.m. El primer lugar ahora es del mexicano Horacio Nava.

7:50 a.m. A los 10 km., el ecuatoriano Cristian Chocho sigue encabezando la competencia.

7:25 a.m. Tras los primeros 5 km. La guatemalteca Mirna Ortiz encabeza la competencia. La peruana Evelyn Inga está en el cuarto lugar.

En varones, el ecuatoriano Cristian Chocho va primero en los primeros 5 km . El peruano Luis Campos va décimo.

7:00 a.m Empezó la competencia de marcha atlética 50 km. En Miraflores.

Este domingo se realizará la marcha atlética en Miraflores | Fuente: Lima 2019 | Fotógrafo: Angelica Diaz Cabrejos

Marcha Atlética: la previa

Perú tiene tres representantes en la competencia: Evelyn Inga y Yoana Caballero en la rama femenina, y en la masculina está Luis Campos. Ellos tratarán de dar la sorpresa esta mañana y regalarle una medalla más a nuestro país.

Los favoritos en marcha 50 km son tres rostros conocidos en los Juegos Panamericanos: el ecuatoriano Andrés Chocho, el guatemalteco Erick Barrondo y Horacio Nava, que han alcanzado preseas en esta modalidad del atletismo. También participará el ecuatoriano Claudio Villanueva, el brasileño Caio Bonfim y el mexicano Isaac García.

La ruta que seguirán los atletas en la modalidad de 50 kilómetros, la partida y llegada, comprende desde la Av. José Larco, altura de la Municipalidad de Miraflores, continúa hasta la intersección con la calle Tarata, luego, retornarán por la misma vía hasta el óvalo de Miraflores.

