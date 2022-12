Yuliana Bolívar derrotó a la estadounidense Nina Cutro-Kelly para llevarse la medalla de bronce en Lima 2019. | Fuente: Federación Peruana de Judo

Pese a ser venezolana, Yuliana Bolívar aceptó representar a Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y ganó una medalla de bronce en la modalidad de +78 kilos en judo. Después de este logro, la judoka dialogó con RPP Noticias y explicó cómo terminó perteneciendo a la delegación peruana en este evento. Asimismo, dejó un comentario acerca de la inmigración venezolana en nuestro país.

"En Perú no habían personas de mi categoría y me dieron la posibilidad de hacerlo. No fue una decisión mía, sino de la Federación de Judo. Es bonito poder hacer algo por este país que me ha dado tanto en estos tres años aún siendo venezolana, esta es la demostración de que aún estando en otra tierra podemos hacer las cosas bien", dijo.

Además, Yuliana Bolívar habló sobre todo el trabajo que tuvo que realizar para poder llegar a conseguir la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y también se refirió a lo emocionante que fue ver a tanta gente en las tribunas apoyándola.

"La sensación es indescriptible. Este es el resultado de un arduo trabajo durante meses y con mucho esfuerzo, me emocioné porque pasé por muchas cosas para esto. Lograr el objetivo es un orgullo para mí porque no solo es mi trabajo, sino también el de otras personas que también forman parte de este proceso. Fue muy conmovedor ver a tantos peruanos y venezolanos en la barra", sentenció.

Escucha la entrevista de Yuliana Bolívar con RPP Noticias. | Fuente: RPP

