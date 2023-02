Nicolás Pacheco se llevó la medalla de bronce en la modalidad de skeet en Lima 2019. | Fuente: Lima 2019

Nicolás Pacheco estuvo a punto de darse por vencido en la competencia de tiro skeet en los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero el apoyo de la gente hizo que siga luchando. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el medallista de bronce peruano dio a conocer que la presencia de público peruano en el Polígono de Los Palmas fue fundamental para quedar en el tercer puesto de la competición.

"Me pasaron muchas cosas en un momento decisivo como la final, pero gracias al apoyo de la gente y cómo se dieron pude lograr la medalla de bronce. En un momento me quedé sin nada para dar, pero la gente hizo que saque fuerzas de donde no había para seguir. Hubo momentos donde me sentí eliminado y que mi sueño se iba, pero la gente no paró de alentar", dijo.

Asimismo, Nicolás Pacheco reiteró que su sueño en todo momento fue obtener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero igual se queda con todo los sacrificios para poder quedar dentro de los mejores tres de su categoría.

"Yo soñaba con cantar el himno nacional en el podio. Lo que viví ese día se va a quedar en mi corazón y lo voy a recordar toda la vida. Creo que superé mis expectativas y nunca pensé que iba a vivir esto, sobre todo por lo que costó. Más importante que el final es el proceso de cómo lo consigues y hacerlo me costó mucho. Sin embargo, habría significado más si ganaba el oro", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista completa de Nicolás Pacheco en 'Fútbol Como Cancha'. | Fuente: RPP

