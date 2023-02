María Fernanda Reyes subcampeona panamericana | Fuente: Comité Olímpico Perú

La surfista nacional María Fernanda Reyes consiguió la medalla de plata en surf en la modalidad de Longboard luego de caer en la final ante la brasileña Chloe Calmon en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Estoy contenta, me ha costado llegar acá y tener la medalla de plata es muy satisfactorio para mi. La sonrisa con el oro o plata no se me iba a quitar. El camino ha sido duro. Levantarse ha sido sido difícil", declaró María Fernanda Reyes. Además, dijo estar agradecida con la hinchada que la fue a alentar.

Mafer hizo un puntaje de 12.76, mientras que su rival consiguió 15.36 puntos. Y así le dio la tercera presea de plata en surf al Perú y la número 20 en el medallero.

Posterior al triunfo de María Fernanda Reyes, también en surf, Piccolo Clemente, Daniella Rosas y Lucca Mesinas lograron con la medalla de oro. Por lo que el Perú ya suma 23 preseas en el medallero.

Te sugerimos leer