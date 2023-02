Kimberly García le dio a Perú una medalla de plata en los Juegos Panamericanos. | Fuente: Lima 2019

Kimberly García ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 sin estar al 100%. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, la fondista peruana comentó sobre la fractura en la tibia que la dejó sin entrenar dos semanas a tan solo un mes de la competencia y consideró que pudo haber aspirado a un oro si esta no hubiera existido.

"Estaba planificando una marca de una hora y 26-27 minutos en Lima 2019. Lastimosamente, un mes antes sufrí una fractura en la tibia. Como no podía ni dar un paso, paré dos semanas y en atletismo, si paras tres días, ya pierdes la forma. Por eso, solo me pude preparar un par de semanas. No llegué a los Juegos Panamericanos en óptimas condiciones y, si llegaba al 100%, habría peleado la medalla de oro", dijo.

Además, Kimberly García se refirió al aliento del público peruano a lo largo de la carrera de 20 kilómetros de marcha atlética en la que ganó la presea de plata. La atleta nacional indicó que este jugó un papel fundamental para que continuar corriendo a pesar del dolor que sufría en su tibia,

"El público me ayudó bastante desde que partí. Estaba un poco presionada y pensando en si me iba a dolar la lesión, pero me ayudó a no quedarme la aparición de mi familia y todos los peruanos. Sentía dolor, pero me dije que había que luchar por una medalla. No me dí por vencida y esa barra me ayudó bastante", concluyó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Kimberly García dialogó con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias. | Fuente: RPP

Te sugerimos leer