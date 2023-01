Javier Mascherano analiza venir a Lima para los Juegos Panamericanos | Fuente: AFP

Javier Mascherano puede ser una de las principales atracciones de los Juegos Panamericanos 2019. El experimentado jugador analiza la opción de integrar el plantel de la Selección Argentina y venir a competir a Lima.

El propio jugador deslizó esta opción en una charla con una radio argentina. "Yo ya me retiré de la Selección, en un momento se interesaron para ver si podía ir a estos Juegos Panamericanos y veremos si está la posibilidad. Dije que lo pensaría. Si puedo aportarle algo a los chicos, mejor, sobre todo fuera de la cancha", declaró a FM Late 93.1.

"No hubo nada formal con el tema de los Juegos Panamericanos, no lo hablé con (Claudio) Tapia como se dijo. Es un torneo diferente, donde se busca llevar jugadores para formar. Los mayores van para aportar experiencia y si se da la oportunidad, ¿por qué no?", agregó.

Por otro lado, Javier Mascherano se refirió a la vuelta de Lionel Messi a la Selección Argentina. Celebro que haya vuelto a la Selección, ¿quién te va a garantizar mejor espectáculo que Messi? Que el mejor siga dando espectáculo", finalizó el jugador del Hebei Fortune de China.

