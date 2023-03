Eve Jobs en pleno salto en Lima 2019. | Fuente: Lima 2019

Eve Jobs, hija del fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, consiguió con Estados Unidos la medalla de bronce en la modalidad de equipos en salto ecuestre en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Junto a Lucy Deslauriers, Alex Granato y Elizabeth Madden, Jobs logró subir al podio en una dura competencia que se realizó en la Escuela de Equitación del Ejército.

“Con las oportunidades que se me han presentado para competir a este nivel, no podría ser más feliz y afortunada. Tengo todo un equipo que me apoya y trabaja cada día para hacer posible que pueda participar en este deporte, y a un nivel tan alto. Siempre quiero tener buenos resultados y que estén orgullosos de mí”, señaló Jobs a ESPN.

La competencia lo ganó el equipo de Brasil conformado por Rodrigo Lambre, Eduardo Menezes, Marlon Módolo y Pedro Veniss. Mientras México se quedó con la medalla de plata.

Jobs también tiene opción de medalla cuando vuelva a competir en la prueba Ecuestre de Salto Individual.

La amazona Eve Jobs (USA) en su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019. | Fuente: Lima 2019

