Gladys Tejeda será la única peruana en maratón en los Juegos Panamericanos 2019 | Fuente: Elpoli.pe

Tras confirmarse la baja de Inés Melchor por una lesión en la espalda, Gladys Tejeda será la única peruana en competir en la maratón de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se realizará este sábado, 27 de julio, a partir de las 9:30 a.m.

Pese a que se realizó los esfuerzos para que deportista Jovana de la Cruz, quien obtuvo la marca mínima para Lima 2019, reemplace a Inés Melchor; esto no se concretó porque ella se encuentra en Colombia donde participará en la Medio Maratón de Bogotá este fin de semana.

"Todos estamos apenados por lo sucedido con Inés (Melchor). Recibimos el informe médico, donde se nos indica que no puede competir. Tratamos de buscar a Jovana de la Cruz, al ser la única que tiene marca para Lima 2019, pero no está en condiciones porque ha venido entrenando para distancias menores. Así que solo vamos con Gladys Tejeda", indicó Gustavo Cardenas, presidente de la Federación Peruana de Atletismo, a RPP.

El titular de la FPA aclaró que no existe otra atleta que haya cumplido con la marca mínima. "No valía la pena de sacrificar a Jovana y llenar el cupo por llenar", acotó. De la Cruz no estaba convocada para los Juegos Panamericanos, por eso siguió sus entrenamientos para otras competencias.

La fondista Gladys Tejeda, quien ya ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, premio que le quitaron tras dar positivo en un control antidopaje por un diurético que había tomado en los días previos.

