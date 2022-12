Mauricio Fiol denunció a la Federación de Natación: 'Déjenme competir en Lima 2019' | Fuente: Facebook: Mauricio Fiol

Dan su versión tras la denuncia. La Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN) emitió un comunicado para responder a los cuestionamientos que lanzó Mauricio Fiol sobre su participación en los Juegos Panamericanos 2019.

El nadador señalaba que la FDPN no piensa convocarlo para participar en las pruebas en las que tiene mejor rendimiento. "Ha informado por vías internas que no me va a convocar para participar en 100 y 200 metros mariposa… se ha decido que solo me dejarán participar en las pruebas donde nadie ha conseguido clasificar", manifestó.

La Federación de Natación le respondió señalando que han tratado de convocarlo, pero hasta el momento el deportista no atiende a sus llamados. Por otro lado, explican que los cupos que reclama Mauricio Fiol ya están asignados. "Tres nadadores peruanos han completado exitosamente los criterios de selección y obtenido por derecho propio a participar en los 4 puestos disponibles", precisaron.

"Esta decisión se toma en el marco de la normativa internacional y nacional … y por el respeto a los nadadores clasificados en buena lid", agregaron como respuesta a los reclamos del nadador.

Finalmente, confirmaron que Mauricio Fiol competiría en la prueba de 200 metro libre, donde Fiol tiene el récord nacional. Además, se planea sumarlo para "fortalecer los relevos nacionales (donde participaría en las pruebas que domina)".

