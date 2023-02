La joven atleta peruana deslumbró a los peruanos en su participación en Lima 2019. | Fuente: SporTV

Fabiola Díaz deslumbró a la hinchada peruana con su rutina de Gimnasia Artística en la categoría Viga de Equilibrio Femenino. La atleta peruana de 16 años no obtuvo una medalla por una diferencia de 0,9 puntos, quedando en el cuarto lugar de la competencia en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Estoy súper orgullosa de lo que estoy haciendo. Este es nuevo logro para mí, a mi corta edad. Esto recién está empezando y poco a poco, la meta es una medalla", aseguró Díaz en exclusiva a RPP Noticias tras su participación en Lima 2019, donde se impuso como la mejor a nivel sudamericano.

Asimismo, la joven atleta afirmó que este tipo de evento ayuda a fomentar los deportes menos populares en el país. "Gracias a estos logros puedo hacer conocida la gimnasia, puedo hacer que sea más popular en los peruanos. Los otros países son muchos más fuertes y por eso me siento feliz por mi participación", aseguró la atleta.

Finalmente, contó que por poco no participa en Lima 2019, pero que se hizo un lugar en la delegación peruana. "No iba a participar en los Panamericanos por falta de experiencia. Con todos los entrenamientos y controles pude dar más de mí, y que mi corta edad no iba a hacerme quedar atrás", dijo Fabiola Díaz.

Fabiola Díaz se prepará para el Mundial de Gimnasia Artística a fines de octube en la ciudad de Stuttgart, Alemania, donde buscará clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Asimismo, agradeció el apoyo de los peruanos en cada momento y que sus logros se los dedica siempre a todos sus compatriotas.

