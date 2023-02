Marko Carrillo inicia su participación en 10m pistola de aire en Juegos Panamericanos Lima 2019 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Closa

Pese a que logró acceder a la final, Marko Carrillo no logró acceder al podio en la modalidad de pistola de aire 10m. de tiro de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Pero no nos preocupemos. La historia no termina aquí. Este lunes 29, el peruano volverá a estar en el Polígono de la base aérea Las Palmas en Surco.

Marko Carrillo integra el equipo peruano que participará en pistola de aire 10m. por equipo.

En la competencia individual, Marko Carrillo quedó en el cuarto lugar tras sumar 195.7 puntos en las series. El podio estuvo integrado por el cubano Jorge Grau (Oro), estadounidenses Nickolaus Mowrer (plata) y el brasileño Julio De Souza (bronce).

En la competencia femenina, en la modalidad de 50 m. carabina 3 posiciones, las peruanas Sara Vizcarra y Karina Rodríguez no estuvieron con la puntería afinada. La primera quedó en el puesto 13 y la segunda en el 18 de 24 participantes.

LA PREVIA - TIRO EN LIMA 2019

Tiro en Lima 2019 EN VIVO | Este domingo, el peruano Marko Carrillo iniciará su participación en 10m pistola de aire en los Juegos Panamericanos Lima 2019. | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | La competencia se realiza en la Base Aérea de Las Palmas de Surco

La etapa clasificatoria se inicia a las 9:00 de la mañana (hora peruana). RPP Noticias te llevará todas las incidencias de este evento deportivo. La transmisión de TV va por la señal de Latina y Movistar Deportes.

Marko Carrillo no es el único representante peruano. También está José Ullilen.

En tanto, Sara Vizcarra y Karina Rodríguez representarán al Perú en 50m Carabina 3 Posiciones.

La final se define este domingo 28 de julio después de las 11:00 de la mañana.

Marko Carrillo | Fuente: Comité Olímpico Peruano

