Efraín Sotacuro obtuvo la presea de bronce en Lima 2019 | Fuente: Lima 2019 | Fotógrafo: GERMAN FALCON

Efraín Sotacuro es uno de los representantes de Perú en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. El huancavelicano, quien practicaba fútbol hasta antes del accidente que vivió en 2008, al tocar una torre de alta tensión, participará de la prueba de 1500 metros en para atletismo.

Si bien su fuerte es la maratón, en su categoría no existía esa modalidad. Sin embargo, no se hace problemas. Aunque su objetivo principal es obtener una medalla, no es el único.

"Mediante el deporte podemos salir adelante. A veces la discapacidad te bajonea un poco, pero este deporte me ha cambiado la vida. Entonces, ¿por qué no puedo invitar a niños y jovenes a que también salgan adelante mediante el deporte? Siempre he tenido esa meta, que en tres o cuatro años haya más para atletas en mi categoría u otras que presenten a nuestro país", dijo a RPP.

Su intención es que mediante su participación, y la de muchos otros deportistas, personas con alguna discapacidad se animen a practicar algún deporte. "En las familias que hay personas con discapacidad, siempre va a motivar 'Mira el chico, mira cómo practica. Tú también puedes. Vamos, te llevo'. Siempre va a abrir puertas y vamos a ser un ejemplo para ellos, para que puedan salir adelante mediante el deporte", complementó.

Mira el video de la nota para conocer más de Efraín Sotacuro, atleta peruano en los Juegos Parapanamericanos.

