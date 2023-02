Boxeador peruano cumple el sueño de regalarle un departamento a su madre. | Fuente: RPP

El boxeador peruano Miguel Ángel Germán, quien deseaba conseguir una medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019 para regalarle un departamento a sus padres, podrá ver su sueño hecho realidad.

Gracias a la donación de un cheque de 55,000 dólares de parte de una empresa privada, el deportista peruano podrá cumplir este anhelo.

En declaraciones a RPP Noticias, expresó: "Estoy súper contento. Ante todo le doy gracias a Dios y a la empresa por todo. Yo nunca me lo pensé, solo dije una frase de corazón y nunca pensé que alguien me iba a apoyar".

Boxeador peruano Miguel Germán cumplirá su sueño de regalarle una casa a su mamá. | Fuente: Andina

"Yo no dije nada pidiendo a alguien un detalle o que me regale algo, solamente dije algo porque me nació. Agradezco a las personas, a la empresa que ahora me apoya", agregó.

También la madre del boxeador, Lidia Acosta, se mostró conmovida por el gesto de la empresa Apuesta Total. "Agradezco a Apuesta Total por apostar todo por Miguel y me siento emocionada por todo esto", dijo.

El pasado lunes, Miguel Germán cautivó al público al lamentar no poder darle una casa a su madre tras su derrota a manos de Conrad Ryan en los Juegos Panamericanos. Al caer en los cuartos de final, el boxeador no llegó a quedar dentro de los cuatros primeros lugares y, de esa forma, perdió la posibilidad de ganarse uno de los departamentos de la Villa Panamericana.

