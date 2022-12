Aunque el viernes 23 será la inauguración oficial de los Juegos Parapanamericanos, las competencias arrancarán un día antes, el jueves 22, a partir de las 10:00 am., con enfrentamientos en tenis de mesa.

Si bien todas las entradas se venden bajo la misma modalidad de los Juegos Panamericanos, en módulos autorizados y la web de Lima 2019, hay una opción que antes no existía y ahora sí, en dos casos en particular: los pases diarios.

La Videna y el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo son las dos sedes en las que se podrá acceder a esa posibilidad, para disfrutar de más de un deporte en un mismo día, y por un mismo precio.

En la Videna, entre el 24 y el 31 de agosto, se llevarán a cabo las competencias de para altetismo, baloncesto en silla de ruedas, judo, tenis de mesa, natación, ciclismo de pista, levantamiento de pesas y bádminton. Sin embargo, y aunque aún puedes adquirir entradas individuales para cada deporte, los pases diarios ya se agotaron.

Eso sí, aún quedan para el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo. Aquí te detallamos los que puedes adquirir:

Fecha Hora Fútbol 7 Hora Fútbol 5

Sábado 24 9:30 am. Brasil vs. Perú Venezuela vs. Argentina USA vs. Colombia 3:00 pm. Argentina vs. Costa Rica Colombia vs. Brasil México vs. Perú

Domingo 25 (agotados) 9:30 am. Perú vs. Colombia Venezuela vs. USA Brasil vs. Argentina 3:00 pm. Argentina vs. Brasil Colombia vs. México Costa Rica vs. Perú

Lunes 26 9:30 am. Argentina vs. USA Perú vs. Venezuela Brasil vs. Colombia 3:00 pm. Brasil vs. México Argentina vs. Perú Costa Rica vs. Colombia

Miércoles 28 9:30 am. Colombia vs. Venezuela Argentina vs. Perú Brasil vs. USA 3:00 pm. Argentina vs. México Brasil vs. Costa Rica Perú vs. Colombia