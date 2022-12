Claudia Suárez derrotó en la final a la cubana Wendy Durán. | Fuente: Comité Olímpico Peruano

Claudia Suárez se convirtió en la novena representante peruana en ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 tras vencer por 2-0 a la cubana Wendy Durán en la final de frontón peruano. Al término de esa contienda, RPP Noticias conversó con la atleta peruana y calificó de esta experiencia como diferente.

"Estoy muy contenta por todo lo que está pasando en este momento. La verdad, todo ha sido increíble. Esta experiencia ha sido totalmente distinta, fue nueva y linda. Es cierto que en pleno partido me torcí el tobillo, justamente ahora que me estoy enfriando ya me está empezando a doler", dijo.

Además, Claudia Suárez dio a conocer que este logro se lo dedicó a las personas que la han apoyado toda su vida como su padre y madre, a quien abrazó en el campo una vez que selló la victoria.

"Mi mamá me ha acompañado a todos los partidos de mi vida. Estaba en la tribuna y no sé cómo hizo para escaparse, solo apareció en la cancha y la abracé. Este triunfo es para ella y también para mi papá, tienen que ver en esto porque me han apoyado toda la vida. Incluso, desde que empecé a participar en campeonatos a los 14 años", sentenció.

