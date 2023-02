El boxeador peruano perdió la pelea por puntos. | Fuente: American Boxing Confederation - Twitter

El boxeador Miguel Germán lamentó no lograr la victoria ante el deportista de Antigua y Barbuda, Conrad Ryan. El peruano, que participó en la categoría de Box Welter Ligero Masculino de los Juegos Panamericanos Lima 2019, se dirigió a su madre a través de las cámaras de Latina y le prometió que le conseguiría una casa.

"Hoy no se pudo, pero mañana sí se podrá. Más adelante te conseguiré una casita, mami", aseguró el deportista peruano, quien perdió por una mínima diferencia de puntos.

"En este campeonato, si ganaba esta pelea, cogía una medalla y me regalaban un depa en Villa El Salvador. Pero no se pudo. Y esa casa no era para mí, sino para mi mama, que no tiene una casita todavía", afirmó Germán, con desazón.

Sobre los hinchas peruanos, el boxeador dijo sentirse en un equipo. "El público, la gente... Como que sentí que tenía un equipo. En otros países, cuando peleaba, me sentía normal, pero aquí con un equipo, con tanta gente que te viene a ver...", dijo el boxeador sobre la afición peruana.

Miguel Germán, de 23 años, se midió ante el antiguano Conrad Ryan en el Coliseo Miguel Grau en el Callao. El peruano, luego de las tres rondas de combate, no pudo obtener la victoria en los Juegos Panamericanos por el puntaje de Ryan.

