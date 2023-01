Yuliana Bolívar quiere participar en Judo en los Juegos Panamericanos 2019. | Fuente: Judo Perú

"Quiero devolver al Perú un poco de lo mucho que me ha dado, quiero pelear por su bandera y regalarle una medalla en los Juegos Panamericanos 2019". Con esas palabras la venezolana Yuliana Bolívar busca apurar su nacionalización para representar a nuestro país en el evento deportivo.

Ella es una destacada judoka que ha ganado medallas en torneos internacionales, entre ellos los Juegos Sudamericanos 2014. Desde hace tres años llegó al Perú movida por la crisis que agobia a su país.

"Pasé muchos momentos difíciles, pero aquí encontré a la gran familia del Judo Perú que me apoyo y me permitió salir adelante", contó la atleta venezolana. Sin embargo, su sueño de estar en los Juegos Panamericanos corre el riesgo de no concretarse.

La Federación Peruana de Judo inició el trámite de su nacionalización en enero de este año, pero aún no tiene respuesta. "Le pido al presidente del IPD que firme la solicitud dirigida al presidente de la República para que yo pueda representar al Perú. Si en una semana no obtengo la nacionalidad ya nada podremos hacer", exhortó Yuliana Bolívar.

Asimismo, Yuliana Bolívar aclaró que no le quita el puesto a otro deportista. "En la categoría que compito el Perú no tiene representantes. Solo quiero dar lo mejor por el país que me acogió", precisó la joven atleta.

