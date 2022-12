El basquetbolista dejó una generosa propina. | Fuente: AFP

El basquetbolista Andre Drummond dejó una generosa propina a una camarera en un restaurante de Florida el domingo pasado. La estrella de los Cleveland Cavaliers de la NBA le dio mil dólares a Kasandra Diaz como compensación por sus servicios en el restaurante, dejándola sorprendida por el gran gesto. La mujer hizo viral el regalo de Drummond a través de sus redes sociales.

"Sin saberlo, serví una mesa con Andre Drummond. No tenía idea de quién era, y no lo había visto aquí antes, pero nosotros siempre damos la bienvenida a nuevos clientes. Cuando me dieron la chequera, fui a poner el consejo y la información para cerrar la mesa y no lo podía creer. De una cuenta de 160 dólares, la propina decía mil dólares", afirmó la mujer, quien mostró una foto de la propina que le dejó el basquetbolista.

Asimismo, agradeció públicamente el gesto de Drummond. "Estaba temblando y tenía lágrimas de felicidad después del dinero que me dejó. No tenía idea de cómo reaccionar, no quería llamar la atención, pero al mismo tiempo no podía describir la cantidad de aprecio que tenía. Es increíble ver a personas que muestran actos de bondad en estos tiempos inciertos. Esta es una historia que nunca olvidaré, muchas gracias de nuevo, Andre", concluyó. Diaz señaló que la concurrencia de clientes es baja debido a que los restaurantes en Florida están funcionando al 25% de su capacidad debido a la pandemia de la COVID-19.

Andre Drummond es el pivot de los Cleveland Cavaliers. Con 26 años, es una de las figuras del equipo e incluso ganó la medalla de oro del Mundial de Basquetbol en 2014 con la Selección de Estados Unidos. El basquebolista, quien mide 2,11 metros, no dudó en responderle a Diaz en su publicació: "¡Gracias por ser increíble!", le escribió.

