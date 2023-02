Egan Bernal le ha dado a Colombia su primer Tour de Francia. | Fuente: AFP

Egan Bernal se convirtió este domingo en el primer ciclista colombiano en conquistar el Tour de Francia, tras la disputa de la 21ª y última etapa, en la que el australiano Caleb Ewan venció en la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París.

El joven colombiano de 22 años, del equipo Ineos, acabó en la clasificación general final por delante de su compañero de formación Geraint Thomas, campeón del Tour el año pasado y ahora segundo, y del holandés Steven Kruijswijk (Jumbo), que fue tercero.

"Es una felicidad que no se puede describir. Es nuestro primer Tour de Francia. Se han disputado muchas ediciones, muchos colombianos lo han intentado, han ganado muchas cosas, muchas carreras, pero el Tour no llegaba. Creo que Colombia lo merecía", señaló el ciclista poco antes de subir al podio de los Campos Elíseos.

"Estoy orgulloso de ser el primer colombiano en ganar el Tour. Ahora solo quiero llegar a mi casa y asimilarlo. Todavía no he asimilado que he ganado el Tour. Luego, veré el siguiente objetivo. Pero ahora quiero disfrutarlo con mi familia", indicó.

Egan Bernal se coronó campeón del Tour de Francia. | Fuente: EFE

El ciclismo colombiano había situado tres veces a un corredor en la segunda plaza en los últimos siete años, Nairo Quintana (2013 y 2015) y Rigoberto Urán (2017), siempre detrás de Chris Froome.

Ambas figuras cafeteras estuvieron de nuevo este año en el Top-10: Urán fue séptimo y Quintana octavo, ese último con una victoria en los Alpes en el bolsillo.

En las clasificaciones anexas, otro francés, Romain Bardet, ganó el maillot de lunares al mejor en la montaña, un premio que le sirve para endulzar una edición en la que no pudo pelear por las primeras plazas.

El Movistar ganó la clasificación por equipos, pero provocó estupefacción en no pocas etapas por sus estrategias, difíciles de comprender. Sus tres líderes acabaron en el 'Top-10' -Mikel Landa (6º) y Alejandro Valverde (9º), además de Nairo Quintana- pero estuvieron siempre lejos de pelear por el triunfo final. (Con información de EFE y AFP)

