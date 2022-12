Sofía Mulanovich ganó el Mundial ISA 2019 en tierras japonesas. | Fuente: Andina

Sofía Mulanovich es la surfer peruana por excelencia que puso al Perú como uno de los focos de este deporte acuático. Con títulos mundiales ha dejado al país en lo más alto y tiene el sueño de ser parte de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, pero este jueves usó Instagram para denunciar que le quitaron el cupo directo al Mundial ISA 2021 que tendrá como sede en El Salvador.

Sucede que la Federación Deportiva Peruana de Tabla (FENTA) emitió un comunicado en donde informó sobre las fechas pre-selectivas para elegir a los atletas peruanos (tres hombres y tres mujeres) para el Mundial ISA 2021. Lucca Mesinas y Daniella Rosas ya están clasificados por el oro que obtuvieron en los últimos Juegos Panamericanos, pero Sofía Mulanovich sostiene que, como campeona defensora (ganó el título 2019), también tiene el cupo directo.

"Es algo muy injusto hacia mí. Me han quitado el cupo directo al Mundial de El Salvador que será en mayo de este año. Un cupo que me gané en el último Mundial ISA en donde salí campeona (...) La verdad es que estoy muy dolida porque no ha sido fácil lograr lo que logré y creo que ese cupo es mío. Me lo están sacando de las manos sin ninguna explicación", dice Mulanovich en un video.

Mulanovich espera estar en el ISA para pelear un lugar a Tokyo 2020

Este es parte del video que Mulanovich subió a su cuenta de Instagram. | Fuente: @smulanovich

Se clasifica a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 bajo tres modalidades: WST, Mundial ISA y los Panamericanos.

Asimismo, dio cuenta de toda su frustración para lo que considera algo injusto en su exitosa carrera profesional. 'Sofi' espera un pronunciamiento de FENTA.

"Un cupo merecido para mí para defender ese título mundial. Yo vengo entrenando para este campeonato ya desde hace varios meses con un programa del IPD. Es por ello que nunca me imaginé que de un momento a otro me saquen de la selección y me quiten este sueño desde que supe que el surf era un deporte olímpico", añadió.

En el texto de parte de FENTA se menciona que como Rosas y Mesinas ya están clasificados, solo quedan dos cupos por género disponibles. En el pre-selectivo femenino con Sofia Mulanovich se encuentran otras atletas como Sol Aguirre, Vania Torres, Kalea Gervasi, Alesia Moro y Arena Rodríguez.

El comunicado de FENTA sobre las fechas pre-selectivas para el Mundial ISA 2021. | Fuente: @fentaper

