Ernesto Málaga, representante de la asociación Perú 8000, expresó su pesar por el fallecimiento del montañista Richard Hidalgo, quien fue encontrado muerto esta mañana en el Monte Makalu, en la frontera entre China y Nepal.

“Creo que estar en la montaña es lo que él quería, finalmente”, dijo a RPP Noticias el montañista, amigo del desaparecido deportista.

Richard Hidalgo fue hallado muerto en el Monte Makalu, la quinta montaña más alta del mundo. El cuerpo del deportista, de 52 años, fue hallado en su tienda a 6.600 metros por guías sherpas que fueron a ver por qué no se había despertado por la mañana.

“Pensar en algo concreto que le haya pasado es un poco adelantado, pero suele ocurrir y le suele ocurrir a cualquiera. Estar por encima de los seis mil metros es estar en la zona que se le conoce como la zona de la muerte”, comentó Málaga.

“En esta zona, no es posible la vida humana, en el sentido de que no existe asentamiento humano, no hay pueblos, ninguna ciudad, por encima de los 5600 (metros de altura). Todo el organismo a partir de esa altura se va deteriorando, consumiendo. No sé qué le puede haber pasado, no tenía ningún problema previo en absoluto”.

Hidalgo estaba ascendiendo los 8.481 metros de Makalu como parte de un proyecto de conquista de las 14 montañas más altas del mundo sin oxígeno adicional hasta 2021, para marcar el bicentenario de la independencia peruana.

