LeBron vs Curry | Fuente: AFP

La fase regular de la NBA llegó a su fin el último domingo, pero no tenemos que esperar mucho para entrar a la etapa decisiva y emocionante del campeonato de baloncesto estadounidense: los playoffs. Pero un momentito. Primero se jugará una etapa previa: el Play-In o repechaje.

En los play-in, los clubes buscarán los últimos cupos para ingresar a los playoffs: dos por cada conferencia. Los clubes que quedaron entre el puesto 7 al 10 se enfrentarán en esta etapa, que se inicia este martes hasta el jueves. Serán cuatro partidos y entre ellos está el encuentro entre Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors. Estarán frente a frente nada más y nada menos que LeBron James y Stephen Curry.

Los otros enfrentamientos son Washington Wizards vs Boston Celtics, Charlotte Hornets vs Indiana Pacers, por la conferencia este.

En tanto, en la oeste tendremos a Golden State Warriors vs Los Ángeles Lakers y San Antonio Spurs vs. Memphis Grizzlies.

Pese a que vencieron a los New Orleans Pelicans el último domingo, Los Angeles Lakers, vigentes campeones de la NBA, no lograron la clasificación directa a los playoffs y tendrán que enfrentar a Stephen Curry y sus Golden State Warriors en un trepidante cruce de 'play in' (repechaje).

LeBron James, que se resintió de su lesión de tobillo, lideró a los Lakers al triunfo ante los Pelicans (110-98) pero no fue suficiente para arrebatarle la sexta plaza de la Conferencia Oeste a los Portland Trail Blazers, que la retuvieron ganando a los Denver Nuggets.

'King James', que persigue el quinto anillo de su carrera y el segundo con los Lakers, protagonizará el miércoles un duelo de alto voltaje ante Stephen Curry, que está en uno de los mejores momentos de su carrera y el domingo se proclamó máximo anotador de la temporada.

El ganador del choque entre Lakers y Warriors avanzará directamente a playoffs.

El perdedor todavía tendrá una segunda oportunidad para clasificar si es capaz de vencer el viernes al ganador del otro cruce de 'play in' del Oeste, entre los Memphis Grizzlies y los San Antonio Spurs.

Curry, exhibición y título anotador

La última jornada de la fase regular, en la que jugaron los 30 equipos, también vio a Stephen Curry conquistando su segundo título de máximo anotador de la NBA gracias a una última exhibición de 46 puntos y 9 triples en el triunfo 113-101 ante los Grizzlies.

El base superó la competencia de Bradley Beal (Wizards) al terminar la campaña con una media de 32,0 puntos por partido, además de 5,3 triples (mejor marca de la liga), 5,5 rebotes y 5,8 asistencias.

Curry, que ya había logrado este título en 2016, y el mítico Michael Jordan son los únicos jugadores de la historia en liderar la NBA en anotación con al menos 33 años.

A tres días de su enfrentamiento, LeBron James alabó la extraordinaria temporada de Curry y le consideró el MVP (Jugador Más Valioso) del año.

Así quedaron las posiciones y cruces de cara a los NBA PlayIn | Fuente: @NBALatam

Bucks de Giannis ante Heat de Butler

En la Conferencia Este, los Brooklyn Nets ganaron 123-109 a los Cleveland Cavaliers con 23 puntos y 13 asistencias de Kevin Durant y 17 puntos de Kyrie Irving.

Los Nets se aseguraron así la segunda plaza de la conferencia y se verán en la primera ronda de playoffs ante uno de los equipos que salga del 'play in'.

En cambio, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (3º del Este) tendrán que enfrentar a los aguerridos Miami Heat (6º) de Jimmy Butler, finalistas de la pasada campaña.

Los Philadelphia 76ers, líderes del Este, chocarán con el otro equipo surgido del 'play in' y los New York Knicks, que terminaron cuartos, contra los Atlanta Hawks, quintos.

NUESTRO PODCAST

¿Qué se sabe sobre las pruebas para ver si una persona ha sido vacunada?

A medida que la vacunación avanza en numerosos países, muchas personas también se preguntan en qué pueden cambiar sus vidas luego de recibir las inmunizaciones. El Dr. Elmer Huerta da cuenta de qué debemos tener en cuenta al momento de ser vacunados

Te sugerimos leer