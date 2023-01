Tom Brady dejó las filas de New England Patriots tras 20 años | Fuente: AFP

Era un secreto a voces y se concretó oficialmente. Tom Brady firmó con los Buccaneers de Tampa Bay, luego que anunciara su salida de New England Patriots. Considerado uno de los mejores marical de campo en la historia de la NFL, selló su vínculo con el equipo de la Florida.

“Emocionado, con humildad y hambre. Si hay una cosa que he aprendido sobre el fútbol americano, ​​es que a nadie le importa lo que hiciste el año pasado o el año anterior. Tienes que ganarte la confianza y el respeto de los que te rodean a través de tu compromiso cada día. Estoy comenzando una nueva aventura y estoy agradecido con los Buccaneers por darme la oportunidad de hacer lo que amo hacer. Espero conocer pronto a todos mis nuevos compañeros de equipo y entrenadores, y demostrarles que pueden creer y confiar en mí. Siempre he creído que bien hecho, es mejor que bien dicho, así que no voy a decir mucho más. ¡Me pongo a trabajar!”, fue el mensaje que Brady publicó a través de sus redes sociales.

Con 42 años, el mariscal de campo realizó un gran trayectoria con los Patriots durante 20 temporadas, siendo el líder de la franquicia que obtuvo seis títulos de Super Bowl.

Tom Brady fue elegido en el ‘draft’ de la NFL en el año 2000, saltando desde el anonimato para ser una leyenda del deporte. Ha nivel personal, obtuvo tres veces el título de MVP del torneo y cuatro veces en el Super Bowl.

Te sugerimos leer