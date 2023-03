El basquetbolista lloró desconsoladamente. | Fuente: Captura

Michael Jordan ganó su cuarto anillo de la NBA en un Día del Padre en 1996 junto a los Chicago Bulls. Su papá, James Jordan, fue asesinado tres años atrás, por lo que era la primera vez que el basquetbolista obtenía un título sin la persona que más lo motivó a ser el mejor jugador de todos los tiempos. La escena es desgarradora.

Tras la final ante los Supersonics de Seattle, 'Mike' no pudo contener las emociones de aquella victoria. Jordan, quien había regresado al deporte tras un paso por el baseball, se tumbó en el suelo de los camerinos, aferrado a la pelota y empezó a llorar sin control tras recordar a su padre. Era la primera vez que estaba sin él en un momento importante de su vida y más cuando lo obtenía un 16 de junio, que coincidía con el Día del Padre.

Tras calmarse, Jordan salió a declarar por el triunfo. "Bueno, ni siquiera puedo ponerlo en palabras. En el Día del Padre con lo que significa para mí... Sé que él está mirando. Esto es para mi esposa, mis hijos, para mi madre, mis hermanos y hermanas. Esto es para papi, estoy muy feliz por él", dijo Michael en aquella ocasión.

Las imágenes aparecieron en The Last Dance de Netflix, pero censuradas. Sin embargo, en las redes sociales se filtró el video original que resume el dolor de Michael Jordan al no tener a su padre en uno de los momentos más importantes de su vida.

El llanto de Michael Jordan tras ganar su cuarto anillo. | Fuente: @BallIsLife - Twitter

