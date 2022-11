Mike Tyson excampeón mundial de box | Fuente: EFE

Mike Tyson, el exboxeador norteamericano de 53 años, confesó los insólitos métodos que utilizaba para no dar positivo en los controles antidoping a lo largo de su carrera profesional.

El excampeón del mundo en los pesos pesados reveló que primero comenzó utilizando la orina de su esposa, pero cuando ella se embarazó, cambió la orina de su mujer por la de sus hijos.

“Yo solía usar la orina de mi esposa y entonces ella me decía: ‘cuando salgan los resultados te van a decir: señor Tyson, está embarazado’, entonces mejor comencé a usar la orina de mis hijos”, declaró en la entrevista con el programa mexicano Ahora o Nunca de ESPN.

Pero no era el único método elegido por el legendario boxeador para engañar a los médicos, ya que también utilizaba un pene falso. "Es que tienes el ‘whizzinator’, el pene falso. La mayoría de los hombres, aunque seas gay se sienten incómodos cuando les muestras el pene, así que cuando les mostraba el pene ellos se volteaban. Yo me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo”, manifestó Mike Tyson.

De esta forma el boxeador más joven de la historia en coronarse campeón del mundo en pesos pesados con 20 años, reveló cómo eludía los controles antidoping.

Mike Tyson. | Fuente: EFE

